Спасательный департамент: работы по разминированию в Кяравете завершены

Вечером 19 февраля в ходе обыска в Кяравете, Ярвамаа, в одной из квартир и в сарае по соседству были обнаружены опасные вещества. Работы по разминированию продолжались три дня и включали в себя обнаружение и обезвреживание взрывчатых веществ на месте происшествия. В настоящее время сотрудники полиции проводят на месте заключительные процедуры, после чего жителям многоквартирных домов будет разрешено вернуться домой.