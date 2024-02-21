Спасательный департамент: работы по разминированию в Кяравете завершены
Продолжавшиеся три дня работы по разминированию в Кяравете завершены, людям разрешено вернуться в свои дома.
Вечером 19 февраля в ходе обыска в Кяравете, Ярвамаа, в одной из квартир и в сарае по соседству были обнаружены опасные вещества. Работы по разминированию продолжались три дня и включали в себя обнаружение и обезвреживание взрывчатых веществ на месте происшествия. В настоящее время сотрудники полиции проводят на месте заключительные процедуры, после чего жителям многоквартирных домов будет разрешено вернуться домой.
Всего в процессе разминирования было произведено три крупных контролируемых взрыва, в ходе которых были уничтожены найденные на месте взрывчатые вещества. По словам руководителя работ по разминированию, больше никакой угрозы для жителей не выявлено.
Завтра расследование продолжит Департамент полиции безопасности.
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