Собственник горевшего во вторник производственного здания назвал возможные причины пожара
Во вторник, 20 февраля, в Сауэ произошел пожар в производственном здании, принадлежащем машиностроительной компании Sami. По словам руководителя фирмы, пожар на работу предприятия не повлиял.
По словам председателя правления Sami Grupp Герта Югала, около 16 часов вторника работники фирмы заметили, что от стены здания идет дым.
„Руководитель работ и начальник смены заметили в начале пятого, после окончания рабочего дня, что от стены, где работали нанятые строители, идет дым. Мы сразу позвонили в Центр тревоги, на что Спасательный департамент быстро отреагировал большими силами. К счастью, сотрудники уже ушли с работы и ни один человек в пожаре не пострадал“, - сказал он.
По словам руководителя компании, здание загорелось не в результате производственного процесса. „Хотя причинами возникновения пожара занимается Спасательный департамент, по нашему мнению, возгорание произошло из-за строительных работ, проводимых подрядной строительной компанией“.
Как сказал Югала, по предварительной оценке, крупный пожар ограничился стенами и кровельными материалами. „В производственных зданиях Sami созданы надлежащие системы пожарной безопасности, которые, как подтвердил Спасательный департамент, и во время вчерашнего пожара сработали эффективно“.
„Мы благодарим Спасательный департамент за быстрое реагирование. Благодаря их отличной работе удалось изолировать огонь и, по всей видимости, уберечь большую часть ценного оборудования“, - сказал Югала.
Он также отметил, что производство будет продолжено в других производственных единицах, и фирма сможет выполнить заказы клиентов. „Работа не будет прервана“, - заверил он. Размер ущерба еще только предстоит выяснить, но сгоревшие здания были застрахованы.
Sami – это группа промышленных предприятий Эстонии с 35-летним стажем работы, которая конструирует и производит машины для обслуживания дорог в северном климате — начиная от снегоочистителей до газонокосилок. Кроме того, SAMI Gupp производит на своих заводах оборудование для погрузчиков Avant. Большая часть продукции компании идет на экспорт.
Пожар тушили 8 пожарных команд
Сообщение о пожаре в производственном здании на улице Туле поступило в Центр тревоги в 16.14. Сообщалось, что на стене загорелась изоляция. Спасатели отреагировали на тревогу большими силами — на месте происшествия работали восемь профессиональных пожарных команд и три команды добровольных спасателей. Доступ к очагам пожара был затруднен, огню удалось распространиться под крышу здания. К 18.27 возникла опасность обрушения крыши, пожарные из здания вышли и продолжили тушение снаружи, используя подъемники.