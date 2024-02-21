Мэр Таллинна подверг критике противоречивую выставку: что должен чувствовать ребенок, который видит свою комнату разбомбленной?

По мнению Кылварта, выставка не должна была быть представлена в таком виде в городском пространстве. Он объяснил, что изображенные на плакатах многоквартирные дома — не вымышленные, и их жителям может быть очень тяжело смотреть на свои разрушенные бомбардировкой дома.