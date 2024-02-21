Новости Эстонии
21.02.2024, 18:40

Мэр Таллинна подверг критике противоречивую выставку: что должен чувствовать ребенок, который видит свою комнату разбомбленной?

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Михаил Кылварт
Михаил Кылварт
ФОТО: SVEN ARBET | DELFI MEEDI

С 19 февраля в городском пространстве Таллинна открылась выставка „Момент“, в рамках которой на рекламных щитах в Ласнамяэ, Ыйсмяэ и Мустамяэ экспонируются четыре изображения разрушенного городского пространства. Выставку, которая вызвала у таллиннцев противоречивые чувства, подверг критике мэр столицы Михаил Кылварт, пишет эстонский портал Delfi.

По мнению Кылварта, выставка не должна была быть представлена в таком виде в городском пространстве. Он объяснил, что изображенные на плакатах многоквартирные дома — не вымышленные, и их жителям может быть очень тяжело смотреть на свои разрушенные бомбардировкой дома.

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