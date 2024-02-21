21.02.2024, 18:40
Мэр Таллинна подверг критике противоречивую выставку: что должен чувствовать ребенок, который видит свою комнату разбомбленной?(44)
ФОТО: SVEN ARBET | DELFI MEEDI
С 19 февраля в городском пространстве Таллинна открылась выставка „Момент“, в рамках которой на рекламных щитах в Ласнамяэ, Ыйсмяэ и Мустамяэ экспонируются четыре изображения разрушенного городского пространства. Выставку, которая вызвала у таллиннцев противоречивые чувства, подверг критике мэр столицы Михаил Кылварт, пишет эстонский портал Delfi.