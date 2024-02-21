ВИДЕО и ФОТО | В торговом центре Kristiine случился большой пожар. Очевидцы: аварийные выходы были закрыты, люди игнорировали сирены пожарной сигнализации

Очевидцы на месте сообщали, что всех посетителей торгового центра вывели на улицу. На место приехали спасательные службы, скорая помощь и полиция. Вокруг магазина было тяжело дышать.

Спасательный департамент сообщает, что в огне никто не пострадал. Работы по тушению и поиску очагов возгорания проводились на нескольких участках. По данным департамента, пожар был локализован в 17:47.

По словам очевидцев, пламя было высоким. На месте работало большое количество полицейских, пожарных и работников скорой помощи. Движение по улице и на перекрестке было затруднено.

Rus.ERR пишет, что первые спасатели прибыли на место и проникли в здание в 16:25. В 18:00 спасатели уже впустили в здание сотрудников центра, и, по словам очевидцев, работы по тушению были закончены.

„Источником открытого огня, вероятно, стала какая-то технологическая проблема. Другого на данный момент не могу сказать. Но это пока еще нельзя подтвердить“, – сказал патрульный руководитель Пыхьяского спасательного центра Герт Тедер.

„Огонь охватил складской блок. Там может быть много горючих материалов – мебель, матрасы“, – сказал Тедер.

Тедер добавил, что эвакуация прошла быстро. „Похвала охранной фирме, здание быстро опустело. Все двери также были быстро взяты под охрану, чтобы люди не проникли в магазин“, – сказал Тедер.

Он подтвердил, что пострадавших нет. „На начальном этапе была информация, что пропали два человека, но сейчас мы связались с ними“, – сказал Тедер.

Очевидцы отмечают, что в районе было сложно дышать, в воздухе стояли гарь и смог.

По словам очевидцев пожара, люди игнорировали первые пожарные сирены, продолжали делать покупки и доедать обед. „Когда отчетливо запахло гарью, очень быстро, кстати, зазвучали объявления на трёх языках и стали подгонять людей, тогда только зашевелились“, — отмечает очевидец.