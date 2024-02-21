ВИДЕО и ФОТО | В торговом центре Kristiine случился большой пожар. Очевидцы: аварийные выходы были закрыты, люди игнорировали сирены пожарной сигнализации(43)
В среду, около 16 часов, в торговом центре „Кристийне“ произошел пожар. Людей эвакуировали на улицу. На месте работали спасатели и бригады скорой помощи.
Очевидцы на месте сообщали, что всех посетителей торгового центра вывели на улицу. На место приехали спасательные службы, скорая помощь и полиция. Вокруг магазина было тяжело дышать.
Спасательный департамент сообщает, что в огне никто не пострадал. Работы по тушению и поиску очагов возгорания проводились на нескольких участках. По данным департамента, пожар был локализован в 17:47.
По словам очевидцев, пламя было высоким. На месте работало большое количество полицейских, пожарных и работников скорой помощи. Движение по улице и на перекрестке было затруднено.
Rus.ERR пишет, что первые спасатели прибыли на место и проникли в здание в 16:25. В 18:00 спасатели уже впустили в здание сотрудников центра, и, по словам очевидцев, работы по тушению были закончены.
„Источником открытого огня, вероятно, стала какая-то технологическая проблема. Другого на данный момент не могу сказать. Но это пока еще нельзя подтвердить“, – сказал патрульный руководитель Пыхьяского спасательного центра Герт Тедер.
„Огонь охватил складской блок. Там может быть много горючих материалов – мебель, матрасы“, – сказал Тедер.
Тедер добавил, что эвакуация прошла быстро. „Похвала охранной фирме, здание быстро опустело. Все двери также были быстро взяты под охрану, чтобы люди не проникли в магазин“, – сказал Тедер.
Он подтвердил, что пострадавших нет. „На начальном этапе была информация, что пропали два человека, но сейчас мы связались с ними“, – сказал Тедер.
Очевидцы отмечают, что в районе было сложно дышать, в воздухе стояли гарь и смог.
По словам очевидцев пожара, люди игнорировали первые пожарные сирены, продолжали делать покупки и доедать обед. „Когда отчетливо запахло гарью, очень быстро, кстати, зазвучали объявления на трёх языках и стали подгонять людей, тогда только зашевелились“, — отмечает очевидец.
Пожар Анна увидела из окна своей квартиры: „Открытый огонь прямо снаружи был, мы с мужем сначала подумали, что, скоре всего, там загорелась мусорка. Огонь был очень высокий, видимо, не сразу заметили. Не сразу вызвали пожарных. Очень много дыма. В торговый центр доступа нет. Я не видела, чтобы эвакуировали покупателей. Куча скорых, куча полиции“.
Еще один очевидец говорит, что сотрудники магазина не открыли аварийные выходы. „Мы выходили через центральные двери, - возмущается он и также отмечает, что люди бежали к лифтам, чтобы добраться до своих машин на верхней парковке. - Они не отключили лифт“.
Ирина рассказывает, что ее девятилетняя дочь ехала домой из школы. „Дочка звонила, рассказывала, что их попросили из автобуса всех выйти“.
Корреспондент RusDelfi передавал с места событий, что лентой было оцеплено пространство со стороны улицы Эндла, от главного входа до моста, где железная дорога — про примеру всего фасада. В торговый центр было не войти. Въезд на заправку также был запрещен. Дежурило несколько нарядов полиции и скорая помощь. Непрерывно работала пожарная сигнализация. Корреспондент рассказал, что возле торгового центра стояло как минимум 7 машин спасательного департамента и 4 машины скорой помощи.
Те люди, чьи машины находились на парковке, были вынуждены ждать, так как зайти на парковку возможности не было.
В Департаменте полиции и погранохраны на запрос RusDelfi ответили, что в таких случаях полиция оказывает поддержку в соответствии с запросами Спасательного департамента о помощи, будь то установление периметра, эвакуация людей. „Поскольку на улице сейчас холодно, полиция также взяла людей в свой автобус, чтобы согреть их“, - отметили в департаменте. Со стороны Ныммеского шоссе полиция просит сворачивать на улицу Котка, движение закрыто. Полиция регулирует движение на месте.
„Мы просим людей отнестись с пониманием и следовать указаниям полиции“, - сказали в департаменте.
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