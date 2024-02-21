В Кяравете по-прежнему работают саперы, в регионе могут звучать взрывы(2)
В деревне Кяравете Ярваского уезда, где позавчера обнаружили большое количество взрывчатых веществ, продолжаются работы по разминированию.
С понедельника, 19 февраля, в Ярвамаа, в деревне Кяравете продолжают уничтожать взрывоопасные вещества, обнаруженные в многоквартирном доме. Как сообщил Тоомас Строо, руководящий работами по разминированию, найденное вещество сразу же уничтожается. „Вчера и сегодня мы занимаемся тем, что устанавливаем количество обнаруженного взрывоопасного вещества и обезвреживаем его“, - сказал он, добавив, что в регионе могут быть слышны взрывы. Спасатели и сотрудники полиции оповестили людей, которые живут в непосредственной близости от места, где были обнаружены опасные вещества.
По первоначальным данным, работы продолжатся до позднего вечера. „Мы не можем сказать точно, когда закончим работы, но просим жителей учитывать, что они могут продолжаться до завтрашнего утра“, - сказал Тоомас Строо.
Полиция ограничила передвижение людей в непосредственной близости от места событий, в районе, где расположены жилые дома на Оя теэ. Проживающие на Оя теэ люди смогут вернуться в свои дома при первой возможности.
Работы проводят специалисты специального отряда центра разминирования, безопасность на месте событий обеспечивают спасатели Араветеской команды, скорая помощь и полицейские патрули.
В руках мужчины взорвался порошок
Как сказал вчера оперативный дежурный Идаской префектуры Яанус Муракас, в понедельник утром, около 9 часов, в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Ляэне-Вирумаа мужчина пытался поджечь в руке порошок, который взорвался. На место прибыли полиция, спасатели, скорая помощь и саперы. Пострадавшего, 66-летнего мужчину, доставили в больницу.
„Полиция в течение дня занималась расследованием. Вчера вечером в ходе отпуска в расположенной в Кяравете квартире обнаружили взрывчатое вещество. Спасатели эвакуировали жильцов многоквартирного дома, проинформировали проживающих поблизости людей и дали дальнейшие указания“, - сказал Муракас.
Вчера около 12.50 главный специалист центра разминирования Идаского региона Расмус Рооден сказал Delfi, что взрывчатое вещество была найдено не только в квартире, но и в сарае рядом с домом.
Мужчина держался наособицу
Местные жители рассказали вчера Delfi, что 66-летний мужчина был довольно замкнутым, жил один. Вроде бы у него есть дочь, которая живет за границей и не появляется. „Страшно то, что в этом же доме проживает молодая семья с несколькими детьми“, - сказал местный житель.
Мужчину зовут Лембит, в Кяравете, по воспоминаниям некоторых жителей, он живет давно. „Когда-то работал в колхозе. Занимался электромонтажными работами и тому подобным. Казался умным. При этом был любопытным, постоянно хотел что-то строить“, — поделился воспоминаниями пожилой мужчина, который живет на другом конце поселка. Технические штуки, со взрывчаткой? „Точно не знаю“. Несколько человек подтвердили, что Лембит занимался электротехникой.
По словам местных жителей, Лембит был своеобразным человеком. При этом к ругани склонен не был и, насколько известно, алкоголем тоже не злоупотреблял. „При этом он все равно казался подозрительным. Я даже не хочу думать о том, что он вернется сюда жить“, — сказала одна женщина.
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