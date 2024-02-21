В Кяравете по-прежнему работают саперы, в регионе могут звучать взрывы

С понедельника, 19 февраля, в Ярвамаа, в деревне Кяравете продолжают уничтожать взрывоопасные вещества, обнаруженные в многоквартирном доме. Как сообщил Тоомас Строо, руководящий работами по разминированию, найденное вещество сразу же уничтожается. „Вчера и сегодня мы занимаемся тем, что устанавливаем количество обнаруженного взрывоопасного вещества и обезвреживаем его“, - сказал он, добавив, что в регионе могут быть слышны взрывы. Спасатели и сотрудники полиции оповестили людей, которые живут в непосредственной близости от места, где были обнаружены опасные вещества.

По первоначальным данным, работы продолжатся до позднего вечера. „Мы не можем сказать точно, когда закончим работы, но просим жителей учитывать, что они могут продолжаться до завтрашнего утра“, - сказал Тоомас Строо.

Полиция ограничила передвижение людей в непосредственной близости от места событий, в районе, где расположены жилые дома на Оя теэ. Проживающие на Оя теэ люди смогут вернуться в свои дома при первой возможности.

Работы проводят специалисты специального отряда центра разминирования, безопасность на месте событий обеспечивают спасатели Араветеской команды, скорая помощь и полицейские патрули.

В руках мужчины взорвался порошок

Как сказал вчера оперативный дежурный Идаской префектуры Яанус Муракас, в понедельник утром, около 9 часов, в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Ляэне-Вирумаа мужчина пытался поджечь в руке порошок, который взорвался. На место прибыли полиция, спасатели, скорая помощь и саперы. Пострадавшего, 66-летнего мужчину, доставили в больницу.

„Полиция в течение дня занималась расследованием. Вчера вечером в ходе отпуска в расположенной в Кяравете квартире обнаружили взрывчатое вещество. Спасатели эвакуировали жильцов многоквартирного дома, проинформировали проживающих поблизости людей и дали дальнейшие указания“, - сказал Муракас.