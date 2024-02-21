В субботу у российского посольства пройдет антивоенный митинг „730 дней февраля“

„24 февраля 2022 года Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, 16 февраля 2024 года в тюрьме был убит лидер российской оппозиции Алексей Навальный, - пишут организаторы. - Мы выходим выразить свою ярость и возмущение действиями фашистского режима Путина и потребовать от мирового сообщества не опускать руки, продолжать и усиливать политическую и военную поддержку Украины. Мир не может позволить себе устать от войны. Каждый день Россия бомбит украинские города, убивает невинных граждан Украины и уничтожает ее инфраструктуру. Недостаточная поддержка украинской армии со стороны западных союзников уже привела к резкому осложнению положения на фронте. Мир также не может позволить себе игнорировать судьбу политических заключенных внутри России. Преследование инакомыслящих в России - составная часть войны, которую путинский режим ведет против ценностей цивилизованного мира.

Мы призываем всех людей доброй воли в Эстонии и за ее пределами делать всё возможное, чтобы приблизить победу Украины и крах путинского режима. Пока внутри России у граждан нет возможности протестовать, мы будем выходить на акции протеста в свободной Эстонии и напоминать всем о том, какую угрозу для мира представляет собой путинский режим“.

Протест пройдет 24 февраля в 14:00 у посольства РФ (Pikk 19). Желающим поучатствовать организаторы призывают приносить с собой цветы и свечи, приветствуется украинская символика и одежда в желто-синей гамме. Подробнее о мероприятии - на странице в Facebook.

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