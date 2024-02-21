ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Синоптик Кайро Кийтсак: чувствуется запах весны, температура воздуха приблизится к +10

В четверг с Атлантики к Норвежскому морю приблизится новая состоящая из нескольких частей область низкого давления, она накроет всю Западную Европу, Скандинавию и затронет своим краем Балтийское море. Ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, опасность гололедицы. Днем теплая воздушная масса накроет всю Эстонию. Во многих местах пройдет небольшой дождь, на востоке местами снег. Будет дуть умеренный южный и юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью 0...+2, на востоке страны до –1°, днем температура повысится до +1...+4°.