ФОТО | Алар Карис в торжественной обстановке вручает государственные награды

Имена награжденных стали известны две недели назад.

Среди награжденных как предприниматели, актеры и музыканты, так и, например, ученые и врачи.

Среди получивших награды: фотограф Delfi Рауно Волмар, государственный контролер Янар Холм, канцлер права Юлле Мадизе, адвокат Хелен-Лумилилле Томберг, вице-канцлер Министерства иностранных дел Эрки Кодар, командующий Силами обороны генерал Мартин Херем, экс-командующий Кайтселийтом Рихо Юхтеги, председатель правления Кассы по безработице Меэлис Паавел, директор Таллиннской тюрьмы Ханнес Лийвак, синоптик Тайми Пальяк, председатель правления AS Tallink Пааво Ныгене, теннисистка Аннет Контавейт и многие другие.

Кроме эстоноземельцев, призвание получили и союзники, которые своей деятельностью внесли вклад в развитие сотрудничества в области безопасности и помогли повысить обороноспособность восточного крыла НАТО. Так, наград удостоились министр обороны США Ллойд Дж. Остин, бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес, заместитель директора Службы внешней разведки Польши Доминик Дуда, глава Киберкомандования вооруженных сил США генерал Пол Накасоне, начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Тьерри Буркхард и директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс.

Полный список награжденных смотрите ЗДЕСЬ.

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