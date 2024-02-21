Дело о „прачечной“ на Мальте: Европол и полиции шести государств провели более 100 обысков, в том числе и в Эстонии

Крупномасштабная полицейская операция была проведена против российско-евразийской преступной сети и базирующегося на Мальте финансового учреждения, предположительно занимающегося услугами по отмыванию денег. Четверо подозреваемых были задержаны в ходе акции, проведенной при поддержке Европола и Евроюста.

По данным пресс-центра Европола, возможные подозреваемые и свидетели также были допрошены в Эстонии, Германии, Латвии и на Мальте.

В международной операции было задействовано более 460 сотрудников полиции. В Латвию и на Мальту для поддержки расследования и обысков направили четырех сотрудников полиции ФРГ. Помимо физических арестов, были арестованы различные банковские счета и имущество подозреваемых.

По предположению следствия, с конца 2015 года финансовое учреждение, базирующиеся на Мальте, могло отмыть около 4,5 млн евро, проходящих по уголовным делам. Общая же сумма отмытых денег могла составить десятки миллионов евро.

Финансовое учреждение и стоящая за ним организованная преступная группа (ОПГ) предлагали услуги по отмыванию денег через сеть фиктивных предприятий и частных лиц, которые числились там директорами, не осуществляя при этом никакой реальной предпринимательской деятельности.

Группировка действовала, в основном, в Риге и Берлине. Расследование было инициировано в 2021 году латвийскими правоохранительными органами после того, как они заметили подозрительные денежные переводы из Латвии в мальтийское финансовое учреждение.

Расследование подозрительных денежных потоков с участием того же финансового учреждения одновременно начали и правоохранительные органы Германии.

По данным немецких СМИ, обыскам предшествовали обширные расследования, включавшие наблюдение и прослушивание телефонных разговоров.

Согласно информации, в Германии обыскали 58 квартир и коммерческих помещений — 51 в Берлине, больше всего в районе Вильмерсдорф.