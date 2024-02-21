Новости Эстонии
21.02.2024, 13:15

ФОТО | Смотрите, как затопило дворы по всей Эстонии!

 
Рапламаа.
Рапламаа.
ФОТО: Lugeja foto | Erakogu

Снег тает, а земля еще не отмерзла. Такое происходит каждой весной. Но затопляет территорию у дома - далекой не каждой, пишет Maaleht.

В понедельник, 19 февраля, издание призвало людей поделиться фотографиями своих затопленных дворов и получило отклик из многих уголков Эстонии:

Рапламаа
Рапламаа

Волость Тори, Пярнумаа.
Ляэнемаа.
Сымеру, Ярвамаа.
Ляэнеранна, Пярнумаа.
Виртсу, Пярнумаа.

Лихула, Пярнумаа.
Харьюмаа.
Пайде.

В Южной Эстонии еще не сошел снег, но скоро и здесь начнется оттепель.

Пылвамаа.
Коорасте, Пылвамаа.

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