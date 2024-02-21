21.02.2024, 13:15
ФОТО | Смотрите, как затопило дворы по всей Эстонии!
ФОТО: | Erakogu
Снег тает, а земля еще не отмерзла. Такое происходит каждой весной. Но затопляет территорию у дома - далекой не каждой, пишет Maaleht.
В понедельник, 19 февраля, издание призвало людей поделиться фотографиями своих затопленных дворов и получило отклик из многих уголков Эстонии:
В Южной Эстонии еще не сошел снег, но скоро и здесь начнется оттепель.
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