ФОТО | Смотрите, как затопило дворы по всей Эстонии!

В понедельник, 19 февраля, издание призвало людей поделиться фотографиями своих затопленных дворов и получило отклик из многих уголков Эстонии:

В Южной Эстонии еще не сошел снег, но скоро и здесь начнется оттепель.

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