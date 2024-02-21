Цена на дизельное топливо вышла на один уровень с ценой на бензин. Топливные фирмы объясняют ситуацию

Как объяснил руководитель отдела энергосбыта компании Alexela Тармо Кярсна, на автозаправках цены на бензин и дизельное топливо сравнялись после того, как в результате конкуренции снизилась цена на бензин. Обычно разница цены на топливо составляет 3-6 центов за литр. На заправках бензин стоит дороже, потому что производственные расходы и акциз на него выше, чем на дизельное топливо. Поскольку весной и летом потребление увеличивается, то Кярсна не исключает, что цена на бензин повысится.