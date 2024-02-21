Экономика
21.02.2024, 17:15

Цена на дизельное топливо вышла на один уровень с ценой на бензин. Топливные фирмы объясняют ситуацию

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На АЗС цена на дизельное топливо на одном уровне с ценой на бензин.
На АЗС цена на дизельное топливо на одном уровне с ценой на бензин.
ФОТО: Anni Õnneleid

Если раньше дизельное топливо было намного дешевле бензина, то по состоянию на вторник они стоили практически одинаково: литр 95-го бензина 1,589 евро, дизельного топлива — 1,590 евро, пишет Delfi Ärileht.

Как объяснил руководитель отдела энергосбыта компании Alexela Тармо Кярсна, на автозаправках цены на бензин и дизельное топливо сравнялись после того, как в результате конкуренции снизилась цена на бензин. Обычно разница цены на топливо составляет 3-6 центов за литр. На заправках бензин стоит дороже, потому что производственные расходы и акциз на него выше, чем на дизельное топливо. Поскольку весной и летом потребление увеличивается, то Кярсна не исключает, что цена на бензин повысится.

По словам менеджера по маркетингу и коммуникациям компании Neste Ристо Сюллусте, значительное колебание цен на топливо объясняется тем, что топливные фирмы активно конкурируют друг с другом, поэтому сложно давать прогнозы относительно того, как будут формироваться цены.

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