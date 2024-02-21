У владельцев изъяли восемь собак: животные жили в неподходящих условиях

По словам ведущего специалиста PTA по Лыунаскому региону Урмаса Паллона, в Пылвамаа у одного владельца собак изъяли в результате повторной проверки: „Департамент совершил повторную проверку, чтобы посмотреть, как он исполняет предписание. К сожалению, оно не было выполнено, а среда, предназначенная для собак, не была безопасной и подходящей с точки зрения их благополучия“.

Одна из собак жила в части здания, где крыша практически развалилась и в любой момент могла обрушиться. Другая собака жила в помещении, которое полностью было заставлено барахлом, и у нее практически не было свободного места, чтобы передвигаться.

У другого хозяина (он проживает в Вырумаа) изъяли шесть собак. Бдительный гражданин сообщил ведомству, что хозяин держит животных взаперти и не кормит и не поит.

Сотрудники PTA сразу же предприняли рейд. „На месте было установлено, что животные находятся одни в закрытом доме. Внутри были обнаружены шесть крайне истощенных собак, у которых не было ни еды, ни воды. Пол помещения, в котором они жили, был покрыт собачьими экскрементами. Вдобавок ко всему, температура в помещении была неприемлемой для проживания собак такого вида“, - рассказал Паллон.

Животных отвезли в приют, где им оказали медицинскую помощь.

PTA призывает всех обращать внимание на животных, жизнь и здоровье которых находятся под угрозой, и сообщать об этом по адресу vihje@pta.agri.ee.

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