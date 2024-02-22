ЧП и криминал
22.02.2024, 07:00

„Я не оставила его лежать на холодной земле“. Молчаливые факты в деле о мертвом младенце. Полиция теперь расследует убийство

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Полиция провела освидетельствование нескольких мужчин и женщин, чтобы исключить их связь с найденным 5 февраля в Ляэнемаа мертвым новорожденным мальчиком, пишет Eesti Ekspress.

„Собака принесла домой мертвого новорожденного младенца“.

Именно эти слова сказала Хеле-Май Лаанемаа 5 февраля в 11.39, позвонив в Центр тревоги.

Лаанемаа сохраняла спокойствие. Она закончила Академию внутренней безопасности, работала и преподавателем. К тому же она трудилась в Центре тревоги начальником смены, а также в службе анализа и надзора. Когда в Украине началась война, она отправилась туда обучать фронтовых медиков.

И когда ее тибетский мастиф, которому только что исполнился год, принес во двор мертвого младенца, Лаанемаа сразу же начала действовать.

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RusDelfi
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