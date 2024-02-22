22.02.2024, 07:00
„Я не оставила его лежать на холодной земле“. Молчаливые факты в деле о мертвом младенце. Полиция теперь расследует убийство(1)
Полиция провела освидетельствование нескольких мужчин и женщин, чтобы исключить их связь с найденным 5 февраля в Ляэнемаа мертвым новорожденным мальчиком, пишет Eesti Ekspress.
„Собака принесла домой мертвого новорожденного младенца“.
Именно эти слова сказала Хеле-Май Лаанемаа 5 февраля в 11.39, позвонив в Центр тревоги.
Лаанемаа сохраняла спокойствие. Она закончила Академию внутренней безопасности, работала и преподавателем. К тому же она трудилась в Центре тревоги начальником смены, а также в службе анализа и надзора. Когда в Украине началась война, она отправилась туда обучать фронтовых медиков.