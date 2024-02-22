„Я не оставила его лежать на холодной земле“. Молчаливые факты в деле о мертвом младенце. Полиция теперь расследует убийство

Именно эти слова сказала Хеле-Май Лаанемаа 5 февраля в 11.39, позвонив в Центр тревоги.

Лаанемаа сохраняла спокойствие. Она закончила Академию внутренней безопасности, работала и преподавателем. К тому же она трудилась в Центре тревоги начальником смены, а также в службе анализа и надзора. Когда в Украине началась война, она отправилась туда обучать фронтовых медиков.