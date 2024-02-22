Магазин изделий ручной работы украинских мастериц открылся в Таллинне: без торговой наценки и с колоритом

Осенью Анна вместе с командой участвовала в программе по поддержке развития женского бизнеса. „Как раз там я развивала идею от том, чтобы сделать коллективный магазин, где мастерицы из Украины могли бы представлять свои товары. Здесь, в Теллискиви, у нашего ментора Юлии Булгаковой свой магазин. И вот недавно она мне звонит и предлагает это помещение — бывшие арендаторы съехали, и до конца февраля есть возможность попробовать открыть магазин“, — рассказывает Анна Шулика. Вспоминает, как стала быстро писать украинским мастерам. „Кто готов, у кого товары в наличии — это тоже важно. Не с пустыми же руками в магазин въезжать. Тем более, в основном все продажи ориентируются на лето, когда есть ярмарки. Так вот пишу: „Готовы“? Они ответили: „Готовы, конечно!“

Буквально несколько дней назад в помещении не было ничего, рассказывает Анна. „34 квадратных метра. Все украшали, мебель, стенды собирали, как говорится, „с миру по нитке“ — помогали неравнодушные коллеги. Сейчас у нас здесь представлено двенадцать мастеров из Украины. Но будет еще один — сегодня бегу забирать посылку с почты — замечательные работы мастериц из Виру“, — делится Анна. Она и сама не ожидала, что получится открыть такой магазин — все произошло очень спонтанно.

Деятельность магазина направлена на поддержку и развитие малого бизнеса украинок, оказавшихся в Эстонии из-за войны. „Вышли из дома с одним чемоданом в феврале, который продолжается уже года года. Но наше самое большое сокровище мы взяли с собой — любовь наших семей, веру в будущее и силы творить! Новый бизнес и новые идеи, каждый с частичкой любви к Украине и уважения к Эстонии! Приглашаем в мир ремесленного искусства — найди свое сокровище!“ — отмечают организаторы временного пространства. Магазин открылся при поддержке Ассоциации украинских организаций в Эстонии.

Витрина магазина сразу притягивает взгляд — желто-синие ленты, национальные украинские куклы, много вышитой одежды и яркие украшения. „Такую красоту нам помогала оформлять украинка из Харькова Инна Фелт — она занимается валянием из шерсти, в магазине тоже есть ее изделия“, — встречает меня Анна Шулика, автор идеи и менеджер проекта.

„История еще и для тех, кто сомневается: „а стоит ли этим заниматься?“

Официально магазин открылся в понедельник, но первая продажа случилась еще накануне, в воскресенье. „Мы тут еще раскладывались, и вдруг — семья из Италии. Увидел человек в витрине бусы, зашел за ними, в итоге ушел еще и с вязаной игрушкой, — рассказывает Анна. — Мы торжественно сфотографировались на память!“

Пока мы разговариваем, в магазин постоянно заходят люди. Внимательно изучают изделия, рассматривают, с увлечением задают вопросы. Привлекает внимание мастер Олександра Пшоновська — рядом со своим стендом она создает украшения прямо на месте, аккуратно, но ловко орудуя станком. Улыбается, рассказывает, что особенно рады попробовать поплести браслеты дети.

Рядом аккуратно поправляет свои изделия Татьяна Толстая — мастер вяжет игрушки. Еноты и ежи, мишки, единороги, динозаврики — всего, по подсчетам украинки, на выбор покупателя больше ста позиций. Сейчас Татьяна — в лидерах продаж. „У кого-то, как у Татьяны, продажи уже есть, у кого еще нет, но с нетерпением ждем покупателей“, — рассказывает Анна, старательно записывая информацию о только что совершенной покупке.

Все цены в магазине — без торговой наценки, то есть именно те, которые установили сами мастера. „Каждый мастер сам по себе старается развивать бизнес. Но когда мы объединяемся, это помогает больше расширить аудиторию, рассказать, кто что делает, у кого можно что-то приобрести“, — уверяет Анна и отмечает, что эта история еще и для тех, кто сомневается: а стоит ли этим заниматься?

24 и 25 февраля в магазине планируется специальная программа. „Все же две знаковые даты — День независимости Эстонии и два года полномасштабного вторжения“, — рассказывает Анна. А уже в последний день февраля магазин закроется. „Конечно, идея стационарного магазина меня постоянно преследует — много обсуждались и в команде, и с друзьями. Но поскольку здесь товары не первой необходимости — украшения, сувенирная продукция, книжки — то зарабатывать на постоянной основе с учетом аренды, налогов, оплаты продавцам будет сложно, — размышляет Анна. — Я думаю, что это — временная история, когда ты можешь предложить что-то тематическое. Идея в целом в том, чтобы промоутировать — такие мастера есть. И объединить украинский хендмейд“.