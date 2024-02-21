МНЕНИЕ | Художница Эви Пярн: градус реакций зависит прежде всего от зрителя, а не от автора

Реклама колбасы или какого-то концерта не вызывает у нас никакой реакции. Мы привыкли, что в наше поле зрения на улице реклама попадает постоянно. Да, она нам навязана против нашей воли. Точно так же, как и эти фотографии. Но если реклама колбасы будет работать одинаково на любом рекламном месте, то билборды для этих фотографий выбраны не случайно.