Мнение
21.02.2024, 20:16

МНЕНИЕ | Художница Эви Пярн: градус реакций зависит прежде всего от зрителя, а не от автора

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Эви Пярн
Выставка "Мгновение"
Выставка "Мгновение"
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

„Выставка не оставляет равнодушным никого“, - прокомментировала нашумевшую выставку плакатов с изображениями разрушенных зданий в Таллинне Эви Пярн - художница, продюсер и ведущая подкаста „Как рука ходит?“ Специально для RusDelfi она объяснила, почему плакаты нужно было разместить именно на улицах, а не где-нибудь в галерее, а также рассказала, в чем в данном случае заключается искусство.

Реклама колбасы или какого-то концерта не вызывает у нас никакой реакции. Мы привыкли, что в наше поле зрения на улице реклама попадает постоянно. Да, она нам навязана против нашей воли. Точно так же, как и эти фотографии. Но если реклама колбасы будет работать одинаково на любом рекламном месте, то билборды для этих фотографий выбраны не случайно.

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