21.02.2024, 20:16
МНЕНИЕ | Художница Эви Пярн: градус реакций зависит прежде всего от зрителя, а не от автора(28)
ФОТО: | Delfi Meedia
„Выставка не оставляет равнодушным никого“, - прокомментировала нашумевшую выставку плакатов с изображениями разрушенных зданий в Таллинне Эви Пярн - художница, продюсер и ведущая подкаста „Как рука ходит?“ Специально для RusDelfi она объяснила, почему плакаты нужно было разместить именно на улицах, а не где-нибудь в галерее, а также рассказала, в чем в данном случае заключается искусство.