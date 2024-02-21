Новости Эстонии
21.02.2024, 14:55

Авторы билбордов с разрушенными зданиями Таллинна: власти дали добро на вывешивание плакатов, мы были готовы к различным реакциям

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Выставка „Момент“(„Hetk“)
Выставка „Момент“(„Hetk“)
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

RusDelfi пообщался с авторами нашумевших плакатов, изображающих разрушенные боевыми действиями здания Таллинна. „Мы были готовы к разным реакциям“, - рассказали они. Художницы также ответили, что думают об этической стороне вопроса. Читайте письменное интервью.

В понедельник в нескольких столичных районах появились большие биллборды с изображением разрушенных домов. Как выяснилось, это - выставка художниц Ребеки Парбус и Estookin.

Что вы чувствовали, когда создавали эти изображения? Какие чувства, по вашему мнению, они вызывают у прохожих?

Концепция антивоенной выставки заключается в том, чтобы отразить зрелище, которое мы не наблюдаем в нашем городском пространстве. Контраст работ в урбанистическом пространстве приглашает нас обратить внимание и задуматься - за что мы можем быть благодарны в настоящий момент?

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