21.02.2024, 14:55
Авторы билбордов с разрушенными зданиями Таллинна: власти дали добро на вывешивание плакатов, мы были готовы к различным реакциям(32)
ФОТО: | Delfi Meedia
RusDelfi пообщался с авторами нашумевших плакатов, изображающих разрушенные боевыми действиями здания Таллинна. „Мы были готовы к разным реакциям“, - рассказали они. Художницы также ответили, что думают об этической стороне вопроса. Читайте письменное интервью.
В понедельник в нескольких столичных районах появились большие биллборды с изображением разрушенных домов. Как выяснилось, это - выставка художниц Ребеки Парбус и Estookin.
Что вы чувствовали, когда создавали эти изображения? Какие чувства, по вашему мнению, они вызывают у прохожих?