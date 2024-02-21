Мешавшего работе полиции телефонного хулигана наказали арестом

В среду, 14 февраля, было начато производство в отношении проживающего в Таллинне 60-летнего мужчины, который за несколько дней сделал 78 вызовов в службу экстренной помощи. Чтобы убедиться, что его жизни и здоровью ничего не угрожает, на место прибыли скорая помощь и полиция.

Представитель Пыхьяской префектуры Энель Куйв сообщила, что каждый раз, когда полицейские приезжали к мужчине, он был пьян, но его жизни и здоровью ничего не угрожало и в срочной помощи он не нуждался.

„Поскольку такое поведение было постоянным, повторными ложными звонками он удерживал наши ресурсы, и были основания полагать, что он будет продолжать это делать дальше, то в среду полиция задержала этого человека в его доме в рамках производства о проступке“, - сказала Куйв.

В пятницу, 16 февраля, суд приговорил автора ложных вызовов к 15 суткам ареста. За аналогичный поступок мужчина уже наказывался ранее: осенью 2023 года он за одну неделю позвонил на линию экстренной помощи 53 раза. Тогда суд назначил ему 10 суток ареста.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.