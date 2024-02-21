Пропавшая молодая женщина сама связалась с полицией и попросила забрать ее из леса

Отмечалось, что с тех пор контакта с женщиной не было, домой в деревню Каансоо в волости Пыхья-Пярнумаа она тоже не возвращалась.

Полиция пообщалась с близкими пропавшей и больницами и проверила ее возможное местонахождение, но безрезультатно. У полиции были основания полагать, что в связи с состоянием здоровья женщине может угрожать опасность.

Полиция просила всех, кто видел пропавшую или знает что-либо о ее местонахождении, сообщить об этом по телефону 112 или 529 7002.

Через какое-то время женщина сама позвонила в центр тревоги и сообщила о том, где находится. Ее обнаружили в лесу в дереве Рятсепа в Пыхья-Пярнумаа и передали медикам.

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