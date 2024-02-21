В Таллинне задержали подозреваемого в наркопреступлениях мужчину. Он поставлял запрещенные вещества в Ида-Вирумаа

По словам руководителя службы по расследованию организованных и наркопреступлений Идаской префектуры Дмитрия Кабанова, при задержании и обыске мужчины были обнаружены примерно 1 килограмм амфетамина, а также таблетки экстази, конопля и наличные деньги. „Насколько нам известно, задержанный мужчина занимался поставкой запрещенных веществ дилерам Ида-Вирумаа, которые распространяли их дальше в уезде и доставляли до местных жителей“, – пояснил Кабанов.

Наркотические средства опасны для жизни и лишь за прошлый год употребление наркотиков стало причиной смерти 117 человек, что является наивысшим показателем за последние годы. „Основная цель полиции – ограничить рынок и сбыт наркотиков, чтобы таким образом снизить их доступность для жителей Эстонии. Важно понимать, что наркобизнес – это организованная преступность. Каждый человек, покупающий наркотики, поддерживает таким образом продолжение преступности“, – добавил руководитель службы по расследованию организованных и наркопреступлений.

16 февраля Вируский уездный суд согласился с мнением прокуратуры и взял подозреваемого в наркопреступлениях 49-летнего мужчину под стражу сроком на два месяца. В отношении мужчины было возбуждено уголовное производство по статье о незаконном обороте наркотических средств в крупном размере.

Производство ведет Идаская префектура под руководством Вируской окружной прокуратуры.

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