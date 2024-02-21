Водитель микроавтобуса спровоцировал цепную аварию

В 09.57 произошло дорожное происшествие в Тарту у дома по улице Аарда, 23. 30-летний мужчина, управлявший микроавтобусом Renault Master, наехал на остановившийся впереди легковой автомобиль Opel Zafira, за рулем которого находилась 39-летняя женщина. От удара Opel врезался в остановившийся впереди легковой автомобиль Toyota Avensis, которым управлял 52-летний мужчина. Водителя Opel доставили в больницу для проверки состояния здоровья.

В 10.40 произошло дорожное происшествие в Харьюмаа в волости Саку на перекрестке дорог Таллинн-Рапла-Тюри и Кирдалу-Кийза. Легковой автомобиль Lexus RX 450H, которым управлял 67-летний мужчина, столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Beetle, за рулем которого находилась 29-летняя женщина. Водителя Volkswagen доставили в больницу для проверки состояния здоровья.

В 11.53 произошло дорожное происшествие в Тартумаа в волости Кастре на 3-м километре дороги Сикакурму-Ярвселья. На резком правом повороте 20-летняя женщина, находясь за рулем легкового автомобиля Volvo S60, потеряла управление и столкнулась со встречным легковым автомобилем Toyota Hilux, которым управлял 49-летний мужчина. Пассажира Toyota, 51-летнего мужчину, доставили в больницу.

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