Norstat: поддержка Isamaa достигла новых высот, рейтинг Eesti 200 упал ниже избирательного порога

Согласно последним результатам, Isamaa поддерживают 28,6%, EKRE - 18,7%, Партию реформ - 16,7% имеющих право голоса граждан, передает RusERR.

„Поддержка Isamaa выросла на 1,1 процентного пункта за неделю и на 2,9 процентного пункта за последние три недели, достигнув самого высокого уровня с начала 2019 года“, - отмечают аналитики Norstat.

За тройкой лидеров следуют Социал-демократическая партия (16%), Центристская партия (11,1%) и Eesti 200 (4,8%).

Поддержка Eesti 200 снизилась с 5% до 4,8%, упав ниже избирательного порога впервые с декабря 2019 года.

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