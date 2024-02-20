Ситуация ухудшается: с начала года число безработных в Эстонии увеличилось на 3000 человек(18)
В начале года число зарегистрированных безработных в Эстонии выросло почти на 3000 человек. Всего зарегистрировано более 56 000 безработных, семь процентов из которых составляют украинские беженцы, пишет rus.err.ee.
Число зарегистрированных безработных в Эстонии составляет более 56 100 человек, что почти на 3000 больше, чем в конце декабря, и почти на 2000 человек больше, чем годом ранее. Уровень безработицы составляет 8,1%.
„Можно сказать, что в начале года нет очень хороших или очень плохих новостей, как и в первые месяцы года, в январе и начале февраля этого года выросла зарегистрированная безработица“, - сказала руководитель отдела коммуникаций Кассы по безработице Анника Коппель.
Безработных в Эстонии немного меньше, чем в пик коронакризиса, когда в Кассе по безработице было зарегистрировано более 57 000 человек. Но тогда в Эстонии не было военных беженцев, которые сейчас составляют семь процентов зарегистрированных безработных.
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