Ваше лучшее финансовое решение в 2024 году – повышение взносов во II ступень

Сначала немного предыстории. Система пенсионного накопления II ступени была создана в 2002 году с той целью, чтобы люди вместе с государством откладывали деньги к пенсионному возрасту, чтобы по окончании трудовой жизни переход на пенсионные доходы не был столь болезненным. 2% брутто-зарплаты переводилось на личный пенсионный счет, а государство добавляло 4% от зарплаты из поступлений социального налога. Сам по себе шаг очень правильный. Особенно учитывая демографические тенденции Эстонии, маленькие государственные пенсии и высокий уровень бедности среди пенсионеров. Плохо только то, что дополнительные 2% зарплаты, накопленные за 40–45 трудовых лет, не в состоянии значительно улучшить качество жизни на 20-летний период использования пенсии. Эти 2% – слишком маленькая сумма. И это, по правде говоря, стало ясно сравнительно быстро.

Помимо варианта 2% + 4%, теперь станут доступны 4% + 4% и 6% + 4%

В 2014 году я написал в статье «Как хорошо справляться при выходе на пенсию?», что Эстонии недостаточно системы 2% + 4%. В статье 2015 года «Moody’s предупреждает: население стран Балтии стареет, пенсионная система уязвима» я повторил это же послание совместно с рейтинговым агентством Moody’s. В 2016 году я прямо сказал, что «на пенсию откладывают слишком мало» и что систему пенсионных выплат 3% + 6%, временно действовавшую в 2014–2017 годах, следует заменить на постоянное решение. К сожалению, у государства не было финансовых средств для увеличения собственных взносов, а также оно не видело необходимости увеличивать ставку взносов самих людей, поскольку для накоплений можно воспользоваться также добровольной III ступенью. Конечно, можно. Но здесь важна подача сигналов – не все умеют так детально думать о своих будущих финансах, а предоставление каждому простого выбора при разговоре о размере пенсии улучшит способность многих жителей Эстонии справляться в пожилом возрасте. Взносы во II ступень сегодня по-прежнему делают почти 450 тысяч человек, в III ступень – чуть более 100 тысяч.