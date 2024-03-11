Ваше лучшее финансовое решение в 2024 году – повышение взносов во II ступень
С началом 2024 года у людей появится возможность подать заявление о накоплении денег на личном пенсионном счете вместо нынешней схемы 2% (от брутто-зарплаты) + 4% (от государственного социального налога) также по новым схемам 4% + 4% или 6% + 4%. Увеличенные пенсионные взносы начнут автоматически начисляться с года, следующего за подачей заявления, то есть с 2025 года. Стоит ли увеличить взносы во II ступень, если да, то почему, и кто должен это сделать?
Сначала немного предыстории. Система пенсионного накопления II ступени была создана в 2002 году с той целью, чтобы люди вместе с государством откладывали деньги к пенсионному возрасту, чтобы по окончании трудовой жизни переход на пенсионные доходы не был столь болезненным. 2% брутто-зарплаты переводилось на личный пенсионный счет, а государство добавляло 4% от зарплаты из поступлений социального налога. Сам по себе шаг очень правильный. Особенно учитывая демографические тенденции Эстонии, маленькие государственные пенсии и высокий уровень бедности среди пенсионеров. Плохо только то, что дополнительные 2% зарплаты, накопленные за 40–45 трудовых лет, не в состоянии значительно улучшить качество жизни на 20-летний период использования пенсии. Эти 2% – слишком маленькая сумма. И это, по правде говоря, стало ясно сравнительно быстро.
Помимо варианта 2% + 4%, теперь станут доступны 4% + 4% и 6% + 4%
В 2014 году я написал в статье «Как хорошо справляться при выходе на пенсию?», что Эстонии недостаточно системы 2% + 4%. В статье 2015 года «Moody’s предупреждает: население стран Балтии стареет, пенсионная система уязвима» я повторил это же послание совместно с рейтинговым агентством Moody’s. В 2016 году я прямо сказал, что «на пенсию откладывают слишком мало» и что систему пенсионных выплат 3% + 6%, временно действовавшую в 2014–2017 годах, следует заменить на постоянное решение. К сожалению, у государства не было финансовых средств для увеличения собственных взносов, а также оно не видело необходимости увеличивать ставку взносов самих людей, поскольку для накоплений можно воспользоваться также добровольной III ступенью. Конечно, можно. Но здесь важна подача сигналов – не все умеют так детально думать о своих будущих финансах, а предоставление каждому простого выбора при разговоре о размере пенсии улучшит способность многих жителей Эстонии справляться в пожилом возрасте. Взносы во II ступень сегодня по-прежнему делают почти 450 тысяч человек, в III ступень – чуть более 100 тысяч.
В последующие годы я провел десятки встреч с различными министрами, членами Рийгикогу, чиновниками, заинтересованными группами, научными сотрудниками и участниками пенсионной системы. Все больше людей осознавали необходимость изменения ситуации. В декабре 2022 года анализ устойчивости пенсионной системы Эстонии, подготавливаемый каждые пять лет Министерством социальных дел и финансов, в своем 140-страничном документе также указал на острую необходимость быстрого внедрения позитивных изменений.
На странице 14 указанного анализа можно найти предложение: «Необходима широкая коммуникация: нынешние I и II ступени обеспечивают только необходимое пропитание на пенсии, для лучшего финансового благополучия человек должен откладывать деньги сам или с помощью своего работодателя», в свою очередь на стр. 22 есть предложение: «По сравнению со странами Европейского Союза Эстония испытывает наибольшие трудности с обеспечением коэффициента замещения пенсий, и в результате уровень относительной бедности пожилых жителей Эстонии является одним из самых высоких в ЕС», а также на странице 140 имеется простое резюме: «Важно, чтобы люди понимали, на что в преклонном возрасте можно рассчитывать от государства и какова собственная ответственность человека».
Задумайтесь на минутку: если сегодня у государства нет денег на выплату зарплаты учителям, то нельзя надеяться, что, когда Вы выйдете на пенсию, крохотные пенсии как по волшебству станут больше.
Какую пенсию Вы хотите?
Людям, которые на данный момент вывели деньги из II ступени, следует учитывать, что их пенсия составит лишь около 30% от их нынешней зарплаты, поскольку изъяты как 2%, внесенные ими самими, так и 4%, внесенные государством, и поэтому их пенсия также будет меньше, чем у тех, кто никогда не присоединялся ко II ступени. Те, кто в течение жизни совершал взносы во II степень со ставкой 2% + 4%, могут рассчитывать на пенсию в размере около 40% от нынешней зарплаты. Если Вы начнете ежемесячно откладывать 6% своей зарплаты вместо 2%, Ваша будущая пенсия уже вырастет примерно до 45–50%, в зависимости от количества лет, оставшихся для накопления.
Чтобы превысить границу в 50%, человеку необходимо делать дополнительное накопление в III ступени самостоятельно или привлечь к осуществлению накоплений в пенсионном фонде также работодателя. На самом деле «Эстония не должна мириться с бедными пенсионерами», как я писал весной 2023 года в газете Äripäev. В начавшемся году, согласно коалиционному соглашению, правительство Эстонии также проанализирует возможности введения пенсии работодателя. Если в какой-то момент взносы работодателей будут привязаны к размеру взносов работников и будет создана так называемая накопительная пенсионная система 6% + 4% + 6%, этот шаг позволит приблизить доходы наших будущих пожилых людей действительно к уровню пенсионного обеспечения западного мира, т. е. 60–70% от зарплаты.
Для увеличения взносов во II ступень необходимо подать заявление в период с 01.01.2024 по 30.11.2024. Заявление вступит в силу со следующего календарного года, то есть с января 2025 года, и будет действовать до тех пор, пока вы не подадите новое заявление об изменении ставки платежа. Заявление можно подать бесплатно в онлайн-среде своего управляющего фондом – в LHV это можно сделать здесь. Поскольку более крупные взносы во II ступень будут производиться из брутто-зарплаты, как это происходит и сейчас, это будет сразу означать для Вас выигрыш в размере 22% подоходного налога, что делает это одним из лучших долгосрочных финансовых решений, которое каждый может принять для себя. Я уже подал заявление на повышение ставки платежа с 2% до 6% в начале января, сделайте и Вы так же.
Йоэль Кукемельк
Член правления LHV Varahaldus
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