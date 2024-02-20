20.02.2024, 17:20
Глава МВД о задержании подозреваемых в порче его машины: это показывает, что никто не уйдет от ответственности(33)
ФОТО: PRIIT SIMSON | DELFI MEEDIA
По словам министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, целью акции с повреждением его автомобиля было посеять в обществе страх и неуверенность. Главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков сказал, что случившееся никоим образом не повлияет на редакционную политику издания: даже в самое сложное время давать людям максимально объективную информацию.
В начале декабря прошлого года злоумышленники разбили окна в автомобиле Ляэнеметса. Речь шла о его личном автомобиле, которым пользуются и члены его семьи. В ту же ночь были разбиты стекла в машине главного редактора русскоязычного Delfi Андрея Шумакова. Оба уголовных дела расследовались криминальной полицией совместно КаПо.