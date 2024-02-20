Глава МВД о задержании подозреваемых в порче его машины: это показывает, что никто не уйдет от ответственности

В начале декабря прошлого года злоумышленники разбили окна в автомобиле Ляэнеметса. Речь шла о его личном автомобиле, которым пользуются и члены его семьи. В ту же ночь были разбиты стекла в машине главного редактора русскоязычного Delfi Андрея Шумакова. Оба уголовных дела расследовались криминальной полицией совместно КаПо.

Сегодня правоохранители сообщили, что с декабря по сегодняшний день задержаны десять человек, которые подозреваются в совершении различного рода действий по поручению российских спецслужб. Согласно подозрению, среди них есть те, кто в прошлом году совершил акты вандализма в отношении автомобилей министра и журналиста.