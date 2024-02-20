На сколько часов сокращен рабочий день перед годовщиной Эстонской Республики?

Национальные и государственные праздники Эстонской Республики, рабочие дни перед которыми должны быть сокращены — Новый год, День независимости Эстонии, День победы и канун Рождества. Следовательно, работодатель обязан сократить рабочий день, предшествующий 24 февраля, на три часа.

Если специфика работы предприятия не позволяет сократить рабочий день, то работодатель должен договориться с работником о том, что накануне праздника тот будет работать как обычно. Еще на этапе составления графика работники должны подтвердить, что они не возражают работать полный рабочий день, что для работодателя и будет являться их согласием. Если работник не согласен отработать полный рабочий день в предшествующий празднику день, работодатель не имеет права принуждать его к этому. Работник должен сообщить работодателю о своем отказе не позднее того момента, когда работник получил график. Если работник не выражает своего отказа работодателю, это означает, что он согласен на полный рабочий день. Впоследствии на основании того же графика работник не может требовать сокращения рабочего дня.

Если работник, работающий на основании обычного учета рабочего времени, соглашается на несокращенный рабочий день, то эти три часа учитываются как сверхурочные. Однако если к работнику применяется суммированный учет рабочего времени, то календарная норма рабочего времени работника уменьшается на три часа. В конце отчетного периода выясняется, попадают ли эти три часа под определение сверхурочной работы. Работодатель возмещает сверхурочную работу свободным временем в объеме, равном тому времени, которое было потрачено на сверхурочную работу, или же выплачивает работнику вознаграждение за труд в 1,5-кратном размере.