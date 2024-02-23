Важный вопрос перед 24 февраля. Нужно ли стирать эстонский флаг? И как его выбросить, если он состарился

Если флаг со временем стал грязным, то его можно постирать. „На флагах, заказанных на заводах по их производству, обычно указывается, из какого материала они сделаны и как их стирать, в том числе при какой температуре“, – рассказывает председатель Общества эстонского флага Юри Трей.

При этом флаги на замке Тоомпеа не стирают, заверила RusDelfi представитель пресс-службы Рийгикогу Карин Кангро. „Если флаг пришел в негодность, например, цвета со временем потеряли правильный оттенок, его заменят на новый“, – сказала она.

Однако, согласно все тому же Закону об эстонском флаге, пришедший в негодность триколор, должен быть уничтожен подобающим образом.

Трей поясняет, что для этого необходимо разрезать флаг на цветные полоски: синюю, черную, белую. А после этого утилизировать. „При необходимости можно разрезать на еще более мелкие части и сжечь или поместить в мусорный контейнер“.

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