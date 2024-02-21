Госканцелярия инвестирует полмиллиона евро денег налогоплательщиков в развитие ведущих руководителей страны

По словам представителя Центра руководителей высшего звена, который работает в составе Госканцелярии, правительство поставило перед Госканцелярией задачу набирать и развивать топ-руководителей государства на единой основе, сюда входит также и повышение их инновационных способностей. „У нас на публичной службе находятся около сотни руководителей высшего звена, которые вместе работают на благо Эстонии. Инновации в эстонском государстве — очень актуальная тема: они требуются, чтобы государство могло предоставлять те услуги, которые граждане от него ожидают, в том числе и тогда, когда, например, бюджет сокращается“, - пояснил представитель Госканцелярии.