В прошлом году подержанных автомобилей зарегистрировали почти на четверть меньше. В чем причина?

„Если на протяжении нескольких лет на рынке новых автомобилей в первую очередь сказывались сроки поставок до года, что было связано как с нехваткой чипов, так и с нехваткой сырья, то в прошлом году он стабилизировался и сроки поставки автомобилей сократились. существенно. Вероятно, причина снижения продаж подержанных автомобилей в прошлом году заключалась в том, что уже в третьем квартале прошлого года покупка новой машины занимала 1-2 месяца. Если налог на автотранспортные средства будет введен в 2025 году, рынок подержанных автомобилей может быть очень хорошим в этом году, как и продажи новых автомобилей“, — сказал Йоханнес Вейрам, руководитель отдела продаж подержанных автомобилей Elke.

BMW, Volvo и Volkswagen входят в тройку самых популярных марок подержанных автомобилей. „Вероятно здесь играет роль бренд, особенно в случае с BMW“, — сказал Вейрам. Модели Corolla и гибридные RAV4 являются наиболее часто используемыми моделями Toyota.

„Преимущества подержанного автомобиля заключаются, прежде всего, в том, что автомобиль доступен сразу, часто предлагается в полной комплектации, в комплект также входит зимняя или летняя резина. Кроме того, автомобиль уже пережил первоначальное снижение цен. Цена среднего подержанного автомобиля в прошлом году в автосалоне Elke составляла, например, 19 000 евро. Наш опыт показывает, что автомобили стоимостью до 25 000 евро часто покупаются сразу, без использования дополнительного финансирования. Поэтому данный ценовой диапазон вполне доступен потребителю“, — пояснил руководитель отдела продаж подержанных автомобилей Elke.

Вейрам рекомендует перед покупкой подержанного автомобиля проверить его в автосалоне. „Автосалоны имеют возможность лучше проверять особенности конкретных марок и моделей. В то же время спокойнее отдавать предпочтение автомобилям с гарантией, что снижает непредвиденные расходы“, - сказал он.