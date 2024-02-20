Старейшина Ыйсмяэ: такие выставки должны проводиться в галереях, а не на улице рядом с домом

В понедельник в Ласнамяэ, Мустамяэ и Ыйсмяэ появились плакаты, на которых изображены разрушенные жилые дома. „Сначала это вызвало смятение и испуг, но позже стало ясно, что это искусство, - говорит в комментарии RusDelfi старейшина Ыйсмяэ Олег Сильянов. - Согласен, что искусство может быть субъективным и многозначным, но, посещая выставку, мы обычно ожидаем получить информацию о каждом произведении. К сожалению, в данном случае такая предварительная информация отсутствовала, что вызвало недопонимание. Я считаю, что произведения искусства, представленные в общественном пространстве, должны быть ясно маркированы и снабжены пояснительными текстами, чтобы люди могли их лучше понять.

Искусство может заставить нас задуматься и вызвать эмоции, но экспонирование таких произведений искусства в общественном пространстве без дополнительных пояснений может вводить в заблуждение и вызывать путаницу. Так как в прессе буквально сразу последовало разъяснение целей плакатов, то в управу поступило лишь несколько вопрос на эту тему“.

По его словам, у художников, как у граждан, есть социальная ответственность за воздействие своих произведений. „Такие выставки должны проводиться в галереях, а не на улице рядом с домом, изображенным на плакате. Если взрослые жители района могут справиться с негативными эмоциями, то в этих же домах живут и дети, и пожилые люди, которых подобная фотография может напугать и даже привести к проблемам со здоровьем. Поэтому я рекомендую людям не уделять слишком много этому внимания, а вместо этого обращать свое внимание на позитивные выражения в искусстве. Например, в нашем Центре деятельности Хааберсти открыта бесплатная фотовыставка, где четко указано, что изображено на фотографии и кто ее автор“, - резюмировал Сильянов.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.