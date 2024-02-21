Эстоноязычные криптомошенники втираются в доверие, используя известные бренды

На этом этапе человек стал жертвой мошенничества. Распространены также схемы, когда мошенник просит жертву доплатить деньги, чтобы вывести „прибыль“. Кроме того, с жертвами иногда связываются „помощники“, которые обещают вернуть потерянные деньги за небольшую плату. Не нужно ничего платить – вам следует обратиться в полицию.

Последний шаг – „закрыть сделку“. Часто, когда ничего не подозревающий человек радуется своим вновь заработанным деньгам и хочет их снять, это внезапно становится невозможным. „Счет“ оказывается закрыт, а злоумышленник перестает отвечать на сообщения.

После периода „дружбы“ – и промывания мозгов – когда человек уже доверяет преступнику, разговор заходит об инвестировании и зарабатывании крупных сумм денег. Жертвам часто показывают поддельные изображения/скриншоты с ложными ценами, графиками прибыли и прочей информацией.

Мошенник начинает выстраивать доверительные отношения с выбранной жертвой, делясь историями успеха в инвестировании, восторженными благодарностями якобы других пользователей и фальшивыми отчетами о доходах. Некоторые мошенники даже заходят так далеко, что беседуют на такие темы, как здоровье, психическое благополучие и семья жертвы.

Также в социальных сетях можно наткнуться на рекламу, в которой используется известный бренд или личность: например, широко распространена кража личных данных Илона Маска. Даже в Эстонии в рекламе инвестиционного мошенничества не раз использовали местных знаменитостей. Эти объявления ведут на профессионально разработанные сайты, которые обычно просят сделать „инвестиции“ или оставить контактную информацию, после чего часто следует телефонный звонок с призывом инвестировать.

Мошенники ищут потенциальных жертв в популярных социальных сетях, таких как Facebook/Instagram, или в чат-приложениях – WhatsApp, Telegram и т. д. Обычно они выходят на связь, представляясь, например, инвестиционным консультантом, богатым человеком, который „случайно“ отправил сообщение не по тому адресу, или просто „доброжелателем“, который хочет дать „хороший совет“.

Инвестиционные мошенничества в основном состоят из четырех этапов. Давайте сначала рассмотрим их, а затем приведем несколько конкретных примеров из Эстонии.

Примеры из реальной жизни

К сожалению, мошенники также нацелены на жителей Эстонии, а иногда даже общаются на эстонском языке. Часто они выдают себя за кого-то другого. Например, недавно в приложении для общения WhatsApp в Эстонии было создано несколько якобы официальных чат-групп Binance, но на самом деле это не так.

На этих скриншотах мы видим, как создана группа в WhatsApp, где наблюдается оживленная активность и ведется обмен сообщениями на эстонском языке. Судя по сообщениям, впрочем, 99% из них составлены ботами, которые используют довольно корявый машинный перевод на эстонский язык. Мошенники предлагают советы по инвестированию в криптовалюту и призывают пользователей связаться с ними и присоединиться к „VIP инвестиционной группе“, где „избранным“ дают „персонализированные инвестиционные советы“. Конечно, не стоит в это верить. К сожалению, для создания доверия мошенники также используют бренд Binance, утверждая, что являются сотрудниками Binance.

Другие злоумышленники используют логотип и название Binance, утверждая, что создали официальную группу компании. Обратите внимание, что единственная официальная группа Binance на эстонском языке в чат-приложении находится в Telegram и называется „Binance Estonia“ (имя пользователя @BinanceEstonia). Все остальные – фейки. Официальные группы никогда не призывают инвестировать в конкретный криптоактив и не связываются с пользователями сами, предлагая инвестиционные возможности.

Как защититься?

Во-первых, не предполагайте сразу, что какие-то ссылки являются подлинны. Мошенники могут создавать профессионально разработанные сайты, рекламные объявления, публикации в социальных сетях или чат-группы. Чтобы втереться в доверие, преступники часто используют имена известных людей или вызывающих доверие брендов, таких как Binance.