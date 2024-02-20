Управа района Ласнамяэ приглашает жителей на инфодни по пенсионной грамотности

„На сегодняшний день Эстония — это страна с сокращающимся и стареющим населением, а значит, нам нужно внимательнее относиться ко всему тому, что связано с выходом на пенсию, чтобы обеспечить себе достойную старость. На подготовленном Министерством социальных дел информационном дне будут представлены сегодняшние возможности, а также немного рассказано о будущем. Приглашаются как люди старшего, так и младшего возраста, желающие получить информацию по этому вопросу“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Во вторник, 27 февраля (на эстонском языке), и в среду, 28 февраля, (на русском языке) в 18 часов в зале управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54) состоятся инфочасы на тему „Стоит ли планировать свое будущее? - I, II, III пенсионная ступень“. Продолжительность одного занятия – полтора часа, по истечении которого будет отведено 15 минут на вопросы. Информационные дни проведет советник по пенсионному планированию Министерства социальных дел Людмила Кондрашова.

Основная идея информационных дней – грамотная подготовка к выходу на пенсию. На информационных днях будет дан обзор пенсионной системы Эстонии с точки зрения всех трех пенсионных ступеней. Также будут разъяснены основные изменения, касающиеся пенсий, и приведены примеры.

Информационные дни организованы управой района Ласнамяэ в сотрудничестве с Министерством социальных дел.

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