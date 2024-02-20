Госконтроль: программа безопасности дорожного движения раздута, Эстония далека от поставленных целей

«Программа безопасности дорожного движения в ее нынешнем виде раздута, и Эстония далека от достижения поставленных общенациональных целей, – отметил государственный контролер Янар Хольм. – В течение многих лет Эстония шла по пути снижения смертности на дорогах, но в последние годы этот процесс застопорился, причем теперь мы все больше удаляемся от намеченной цели. Хотя на бумаге поставлены похвальные цели, они не подкреплены достаточным количеством средств или действий».

«Есть два способа преодолеть это противоречие, – продолжил Янар Хольм. – Либо финансировать мероприятия, необходимые для достижения цели, либо привести цели в соответствие с реальными возможностями. Цель, не подкрепленная ресурсами, может быть верной и благородной по сути, но вместо того, чтобы создавать иллюзию, честнее рассказать общественности о том, чего на самом деле можно достичь с помощью имеющихся ресурсов».

Цель программы безопасности дорожного движения – иметь к концу 2025 года не более 40 смертей на дорогах в среднем за три года. Однако, по оценке Государственного контроля, к концу следующего года это вряд ли будет достигнуто. В среднем за три последних года количество смертей на дорогах остается на уровне около 55, так что цель становится недостижимой.

Аудит Госконтроля показал, что мероприятия, которые должны оказать наибольшее влияние на повышение безопасности дорожного движения, либо не осуществляются, либо осуществляются в меньших объемах, чем планировалось. В еще не утвержденном плане осуществления программы безопасности дорожного движения на 2024–2025 годы содержится 15 мероприятий общей стоимостью около 26 миллионов евро, для которых в настоящее время еще нет финансирования. Например, план содержания дорог на 2024–2027 годы предусматривает расходы в размере 1,5 миллиона евро на реконструкцию зон риска в период с 2024 по 2025 год, однако программа безопасности дорожного движения предусматривает потребность в 12,3 млн евро в течение двух лет.