Госконтроль: программа безопасности дорожного движения раздута, Эстония далека от поставленных целей
Хотя целью программы безопасности дорожного движения является сокращение числа смертей и тяжелых травм на дорогах, люди на дорогах в последние годы не стали гибнуть меньше, а мероприятия в рамках программы безопасности дорожного движения в основном не финансируются, констатирует Государственный контроль в своем аудиторском отчете. Кроме того, несоблюдение требований безопасности на железнодорожных переездах и переходах означает, что гораздо более интенсивное движение пассажирских поездов переносится все дальше в будущее.
«Программа безопасности дорожного движения в ее нынешнем виде раздута, и Эстония далека от достижения поставленных общенациональных целей, – отметил государственный контролер Янар Хольм. – В течение многих лет Эстония шла по пути снижения смертности на дорогах, но в последние годы этот процесс застопорился, причем теперь мы все больше удаляемся от намеченной цели. Хотя на бумаге поставлены похвальные цели, они не подкреплены достаточным количеством средств или действий».
«Есть два способа преодолеть это противоречие, – продолжил Янар Хольм. – Либо финансировать мероприятия, необходимые для достижения цели, либо привести цели в соответствие с реальными возможностями. Цель, не подкрепленная ресурсами, может быть верной и благородной по сути, но вместо того, чтобы создавать иллюзию, честнее рассказать общественности о том, чего на самом деле можно достичь с помощью имеющихся ресурсов».
Цель программы безопасности дорожного движения – иметь к концу 2025 года не более 40 смертей на дорогах в среднем за три года. Однако, по оценке Государственного контроля, к концу следующего года это вряд ли будет достигнуто. В среднем за три последних года количество смертей на дорогах остается на уровне около 55, так что цель становится недостижимой.
Аудит Госконтроля показал, что мероприятия, которые должны оказать наибольшее влияние на повышение безопасности дорожного движения, либо не осуществляются, либо осуществляются в меньших объемах, чем планировалось. В еще не утвержденном плане осуществления программы безопасности дорожного движения на 2024–2025 годы содержится 15 мероприятий общей стоимостью около 26 миллионов евро, для которых в настоящее время еще нет финансирования. Например, план содержания дорог на 2024–2027 годы предусматривает расходы в размере 1,5 миллиона евро на реконструкцию зон риска в период с 2024 по 2025 год, однако программа безопасности дорожного движения предусматривает потребность в 12,3 млн евро в течение двух лет.
По оценкам Департамента транспорта, основанным на различных исследованиях, удвоение объема мониторинга соблюдения скоростного режима позволит снизить количество и тяжесть дорожно-транспортных происшествий, спасая 3,6 жизни в год и предотвращая серьезные травмы у 21 человека. В качестве одной из мер был объявлен тендер на разработку полицейских автомобилей, оснащенных камерами автоматического измерения скорости. Однако разработка полицейских автомобилей, оснащенных такими камерами, не предусмотрена стратегией государственного бюджета.
Государственный контроль отмечает, что для увеличения скорости пассажирских поездов до 160 км/ч к 2028 году необходимо выполнить требования безопасности, но для этого бюджету не хватает около 126 миллионов евро. Утвержденный Правительством Республики план мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры на 2021–2028 годы предусматривает, что пассажирские поезда должны достичь этой скорости к 2028 году, но денег на повышение безопасности железнодорожных переходов в плане не предусмотрено. При этом ужесточены требования к увеличению скорости. Ранее, на основании оценки безопасности в 2018 году, планировалось оборудовать шесть железнодорожных переходов светофорами и звуковой сигнализацией или другими активными системами оповещения, но теперь, по мнению Eesti Raudtee AS, новые требования предусматривают уровневые перестройки этих переходов, чтобы увеличить скорость движения пассажирских поездов.
Новые пассажирские поезда Elron появятся к 2025 году, но, по оценке Eesti Raudtee AS, требования к железнодорожным переездам можно будет выполнить лишь к 2028 году, а к переходам – только к 2033 году. Это означает, что новые поезда Elron смогут двигаться со скоростью 141-160 км/ч только на участках, где нет переездов и переходов, поэтому поездка из Таллинна в Тарту займет больше времени, чем запланированные 1 час 40 минут. По мнению Eesti Raudtee AS, участки железнодорожной инфраструктуры, которые будут обновлены к 2028 году и на которых можно будет ездить со скоростью 141-160 км/ч, будут короткими и немногочисленными.
По оценке Госконтроля, зависимость безопасности дорожного движения от кибербезопасности до сих пор недооценивалась. Необходимо повысить осведомленность о потенциальных кибер-рисках при управлении движением на шоссе и железной дороге. Все чаще приходится снижать кибер-риски для обеспечения достоверного информирования участников дорожного движения при помощи знаков-экранов, а также правильного функционирования систем управления железнодорожным движением, включая светофоры и шлагбаумы. На железных и государственных дорогах системы управления движением играют все более важную роль. Манипуляции с исходными данными, используемыми для обеспечения безопасного движения в инфраструктуре, и нарушение их целостности могут привести, например, к пробкам или крупномасштабным авариям.
Государственный контроль рекомендует министру климата либо спланировать необходимое финансирование для реализации мероприятий, либо изменить цель программы безопасности дорожного движения, чтобы она соответствовала реальным возможностям. Кроме того, Госконтроль рекомендует включать в программу только мероприятия с предварительно оцененным воздействием и составить план финансирования мероприятий с указанием стоимости каждого мероприятия.
Государственный контроль рекомендует министру климата проанализировать, возможно ли осуществить инвестиции в железнодорожные переходы, чтобы увеличить скорость на железных дорогах до 160 км/ч к запланированному сроку, то есть к 2028 году. Также следует спланировать необходимое финансирование в сотрудничестве с предприятиями, управляющими железнодорожной инфраструктурой. При необходимости цели плана действий по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования должны быть адаптированы к реальным возможностям.
Госконтроль рекомендует генеральному директору Департамента транспорта оценить возможное влияние на безопасность дорожного движения некоторого сокращения объема мероприятий или отказа от них. Эти оценки должны быть представлены в комиссию Правительства Республики по дорожному движению, при необходимости там должны быть инициированы изменения целевых ориентиров.
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