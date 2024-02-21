Воры перебираются из маленьких магазинов в торговые центры?

На прошлой неделе патруль G4S зарегистрировал попытку кражи в одном крупном торговом центре в Таллинне, где злоумышленница пыталась украсть товар примерно на 300 евро. Женщину задержали и передали полиции. Товар вернули магазину в первозданном виде.

„На прошлой неделе в крупном центре произошел еще один случай: наш патруль задержал человека, укравшего товар примерно на 200 евро“, – сказал директор центра обслуживания и управления G4S Рейко Тяэкер.

Если говорить о воровстве продуктов питания, то тут суммы тоже выросли. Например, в Ида-Вирумаа пытались украсть товар на сумму 220 евро, однако благодаря быстрым действиям охранника вора задержали и передали полиции. Товар вернули магазину в первозданном виде. Попытки украсть товар на сумму более ста евро предпринимались на прошлой неделе и в таллиннских продуктовых магазинах.

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