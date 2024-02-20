ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | В Рийгикогу обсуждают использование замороженных российских активов

По словам председателя конституционной комиссии Хендрика Йоханнеса Терраса, задача Рийгикогу в ближайшие месяцы – создать регулирование, которое позволит начать использовать замороженные российские активы для восстановления Украины и более эффективно применять установленные в отношении России санкции. Инициированный правительством законопроект прошел в Рийгикогу первое чтение. «Перед тем, как направить законопроект на второе чтение, мы хотим подробно обсудить его со всеми участниками процесса. Сегодня на открытом заседании о важности использования замороженных активов расскажут эксперты по внешней политике. Ждем от них информации о том, насколько другие страны и Европейский союз продвинулись в вопросе создания схожего решения», – сказал он.

На открытое заседание, которое пройдет в конференц-зале Рийгикогу, приглашены канцлер Министерства иностранных дел Йонатан Всевиов, вице-канцлер по юридическим и консульским вопросам Эрки Кодар, постоянный представитель Эстонского государства в Европейском союзе Айво Орав, генеральный директор Департамента внешней разведки Каупо Розин, директор Международного центра обороны и безопасности Индрек Канник и заместитель директора и руководитель программы внешней политики Кристи Райк.