ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | В Рийгикогу обсуждают использование замороженных российских активов(3)
Сегодня на открытом заседании конституционная комиссия Рийгикогу совместно с экспертами рассматривает использование российских активов, замороженных на основании международных санкций, для покрытия нанесенного Украине войной ущерба.
По словам председателя конституционной комиссии Хендрика Йоханнеса Терраса, задача Рийгикогу в ближайшие месяцы – создать регулирование, которое позволит начать использовать замороженные российские активы для восстановления Украины и более эффективно применять установленные в отношении России санкции. Инициированный правительством законопроект прошел в Рийгикогу первое чтение. «Перед тем, как направить законопроект на второе чтение, мы хотим подробно обсудить его со всеми участниками процесса. Сегодня на открытом заседании о важности использования замороженных активов расскажут эксперты по внешней политике. Ждем от них информации о том, насколько другие страны и Европейский союз продвинулись в вопросе создания схожего решения», – сказал он.
На открытое заседание, которое пройдет в конференц-зале Рийгикогу, приглашены канцлер Министерства иностранных дел Йонатан Всевиов, вице-канцлер по юридическим и консульским вопросам Эрки Кодар, постоянный представитель Эстонского государства в Европейском союзе Айво Орав, генеральный директор Департамента внешней разведки Каупо Розин, директор Международного центра обороны и безопасности Индрек Канник и заместитель директора и руководитель программы внешней политики Кристи Райк.
Инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон о международных санкциях и, в связи с этим, в другие законы, создает внутригосударственный механизм, обеспечивающий материальную ответственность государства-агрессора за ущерб, нанесенный в результате наиболее тяжких нарушений международного права. Поправка позволяет использовать имущество людей и предприятий, способствовавших противоправной деятельности России, в качестве предоплаты за ущерб, который Россия должна возместить Украине. Помимо этого, законопроект уточняет компетенции государственных учреждений при применении международных санкций и дает более четкие правовые основания для применения этих санкций и ведения надзора за ними. Законопроект прошел первое чтение в Рийгикогу в середине ноября.