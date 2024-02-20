В Йыхви мужчина стрелял из похожего на оружие предмета. Полицейские отреагировали решительно

Полиция окружила периметр и проникла на территорию, где мог находиться мужчина. Когда полицейские вошли в сад, раздалось несколько выстрелов, и мужчина с пистолетом в руке стал двигаться в сторону полицейских.

По словам руководителя Йыхвиского отделения полиции Андреаса Клийманта, полицейские несколько раз просили мужчину убрать оружие. „Хотя подозреваемый бросил пистолет на землю и опустился на колени, он тут же попытался схватить его снова. Ситуация была очень опасной. В таких случаях полицейские имеют право применить служебное оружие, чтобы отвести опасность“, - пояснил страж порядка.

Один из полицейских выстрелил в мужчину из оружия с резиновыми пулями. В ответ подозреваемый отбросил свой пистолет подальше и полицейские его задержали.

Полиция установила, что речь шла о стартовом пистолете. В ходе обыска в доме мужчины были обнаружены и другие предметы, похожие на оружие; предмет, напоминающий ручную гранату, а также предположительно детонаторы. Идет ли речь о запрещенных с точки зрения Закона об оружии предметах, будет установлено в ходе расследования.

По словам Клийманта, стартовые пистолеты аналогичны огнестрельному оружию. „Различить их ни визуально, ни по выстрелам невозможно. Поэтому понятно, что окружающие люди испытывают страх, а полицейские не знают, огнестрельное это оружие или что-то еще, пока не увидят его вблизи. Это означает, что в таких случаях полиция всегда исходит из того, что речь идет об огнестрельном оружии и, следовательно, о событии с очень высоким уровнем опасности“, - пояснил руководитель отделения полиции.