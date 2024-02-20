Новости Эстонии
20.02.2024, 11:10

Зеленский удостоил Певкура ордена Князя Ярослава Мудрого

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Hanno Pevkur
Hanno Pevkur
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение наградить министра обороны Эстонии Ханно Певкура орденом Князя Ярослава Мудрого ІІІ степени, передает RusERR.

Певкур удостоен ордена за значительный личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также популяризацию украинского государства в мире, сообщает посольство Украины в Эстонии.

Государственную награду Ханно Певкуру 23 февраля вручит посол Украины в Таллинне Максим Кононенко.

Ранее орден Ярослава Мудрого из эстонских политиков получили премьер-министр Кая Каллас и экс-спикер Рийгикогу Юри Ратас.

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