Зеленский удостоил Певкура ордена Князя Ярослава Мудрого

Певкур удостоен ордена за значительный личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также популяризацию украинского государства в мире, сообщает посольство Украины в Эстонии.

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