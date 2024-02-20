Зеленский удостоил Певкура ордена Князя Ярослава Мудрого(11)
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение наградить министра обороны Эстонии Ханно Певкура орденом Князя Ярослава Мудрого ІІІ степени, передает RusERR.
Певкур удостоен ордена за значительный личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также популяризацию украинского государства в мире, сообщает посольство Украины в Эстонии.
Государственную награду Ханно Певкуру 23 февраля вручит посол Украины в Таллинне Максим Кононенко.
Ранее орден Ярослава Мудрого из эстонских политиков получили премьер-министр Кая Каллас и экс-спикер Рийгикогу Юри Ратас.
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