25.02.2024, 16:42
„Обычная медицина не помогает при хронических заболеваниях“, - утверждает автор одной дипломной работы(5)
В престижном научном учреждении Эстонии состоялась защита дипломной работы, автор которой, опираясь на работы спиритуалистов и ненаучные исследования, ополчился на обычную медицину. Это обстоятельство не вызвало вопросов у аттестационной комиссии, пишет Eesti Päevaleht.
„Тартуский университет — единственный университет в странах Балтии, который входит в число лучших университетов мира“. „Качество науки по прежнему является сильной стороны университета“. Эти слоганы прочно укоренились в сознании людей, которые имеют отношение к сфере научных исследований и высшего образования. Именно так рекламирует себя старейший вуз страны.