„Обычная медицина не помогает при хронических заболеваниях“, - утверждает автор одной дипломной работы

„ Тартуский университет — единственный университет в странах Балтии, который входит в число лучших университетов мира“. „Качество науки по прежнему является сильной стороны университета“. Эти слоганы прочно укоренились в сознании людей, которые имеют отношение к сфере научных исследований и высшего образования. Именно так рекламирует себя старейший вуз страны.

И как связать с этим тот факт тот факт, что в 2021 году в имеющем отношение к ТУ образовательном учреждении была защищена дипломная работа на звание бакалавра, автор которой, опираясь на ненаучные источники, утверждает, что обычная медицина, к сожалению, не может помочь людям, которые страдают хроническими заболевания, у которых наблюдаются симптомы психосоматических расстройств, и что причиной онкологических заболеваний являются подавленные эмоции?