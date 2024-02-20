Выпускные экзамены в основной школе станут цифровыми

В Департаменте по делам образования и молодежи (Harno) пояснили, что электронный формат снизит нагрузку на учителей при проверке экзаменационных работ. Например, на экзамене по английскому языку модули письменной и устной речи будут дополнительно проверяться человеком, но модули аудирования и чтения будут оцениваться автоматически.

На экзамене по эстонскому как второму языку письменная часть будет проводиться в Информационной системе экзаменов (EIS), а устная часть будет в ней сохраняться для последующей оценки учителями из другой школы.

По оценке Harno, новая модель оценки электронного экзамена по эстонскому языку, в которой добавлена оценка понимания письменной и устной речи, является более точной и объективной. При написании сочинений учащимся будет разрешено пользоваться сайтом Sõnaveeb Института эстонского языка.

Все модули экзамена, кроме устной речи, будут сдаваться в компьютере, а устная беседа будет записываться в EIS для последующей оценки.

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