Эстония не признает результаты выборов президента РФ на оккупированных территориях

"Мы, министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы, принимая во внимание заявление верховного представителя Евросоюза Жозепа Борреля от 12 декабря 2023 года, подчеркиваем, что организация Россией выборов на временно оккупированных и незаконно аннексированных территориях территорий Украины является серьезным нарушением международного права, Устава ООН и независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы не признаем и не будем признавать такие выборы и их результаты на временно оккупированных и незаконно аннексированных территориях Украины", - говорится в заявлении министров.

"Мы решительно осуждаем эти неприемлемые решения политического руководства России. Политическое руководство России и лица, ответственные за организацию незаконных выборов, должны ощутить на себе последствия своей незаконной деятельности", - отметили они.



Министры подчеркнули свою твердую поддержку независимости Украины и отметили, что страны Балтии "соблюдают свои международные обязательства по обеспечению безопасности дипломатических миссий и их сотрудников в странах и будут продолжать это делать".

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