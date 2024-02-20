Тактика защиты Майлис Репс: водитель сам норовил отвозить детей министра на служебном автомобиле

Если на некоторых судебных процессах допросы подсудимых продолжаются не более двух часов, то в данном случае к даче показаний подходят обстоятельно, заседания проводятся одно за другим. По общепринятому правилу, на судебном следствии первым задает вопросы защитник Репс Пауль Керес.

Продолжительность судебных заседаний — три часа (это объясняется семейными причинами Репс — ред.). В понедельник адвокат Керес сосредоточился на истории отношений Репс с водителем Урмасом. На этом процессе водителю отводится знаковая роль. Согласно обвинению, Репс совершала присвоение, когда, будучи министром науки и образования, отдавала сотрудникам министерства распоряжения, связанные с ее детьми. „В основном занимались детьми. Работа с министром имела второстепенное значение“, — сообщил в зале суда Урмас, как бы между прочим рассказав о том, что раз в неделю на министерском автобусе отвозил детей Репс в бассейн, иногда покупал продукты в магазине.