В Ласнамяэ автомобиль наехал на парковке на пешехода

19.02.2024 в 03.15 произошло дорожное происшествие в Харьюмаа в волости Раэ на 12-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа. 33-летний мужчина на легковом автомобиле Škoda Superb наехал сзади на следовавший в том же направлении легковой автомобиль Audi A6, которым управлял 51-летний мужчина. Пассажира Škoda, 31-летнего мужчину, доставили в больницу.

19.02.2024 в 11.18 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по улице Махтра, 29/2. 23-летний мужчина, выезжая задним ходом с парковки на легковом автомобиле Toyota Prius, наехал на шедшего позади автомобиля пешехода, 63-летнюю женщину. Пешехода доставили в больницу.

Сообщений об угнанных и найденных транспортных средствах не поступало.

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