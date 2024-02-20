Kantar Emor: в феврале доверие жителей Эстонии к премьер-министру снизилось

«В феврале доверие к ряду министров выросло. Больше всего выросло доверие к действиям следующих министров: министр климата Кристен Михал, министр обороны Ханно Певкур, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметса и министр культуры Хейди Пурга», — сказал Айвар Воог, руководитель исследования в Kantar Emor. "Доверие жителей Эстонии к премьер-министру Кай Каллас упало, что можно объяснить её конфронтацией в СМИ с бывшим премьер-министром Андрусом Ансипом", - добавил он.

35 процентов жителей Эстонии доверяют Певкуру, который занимает первое место в рейтинге доверия к государственным политикам. 28 процентов доверяют Кристине Каллас, которая находится на втором месте. Далее, с небольшой разницей, идут министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (25 процентов), министр здравоохранения Рийна Сиккут (24 процента), министр культуры Хейди Пурга (23 процента), министр юстиции Калле Лаанет и министр климата Кристен Михал (оба по 22 процента) и министр иностранных дел Маргус Цахкна (21 процент). Премьер-министру Кае Каллас доверяют 19 процентов жителей Эстонии, министру регионального развития Мадису Каллассу - 15 процентов, министру социальной защиты Сигне Рийсало – 14 процентов. Меньше всего доверяют министру экономики и информационных технологий Тийту Рийсало (10 процентов) и министру финансов Марту Вырклаэву (9 процентов).

Если посмотреть на людей, активно участвующих в эстонской политике, в более широком смысле, то президент Алар Карис получил самый высокий уровень доверия (61 процент) среди жителей Эстонии.

Данные основаны на опросе Kantar Emor с репрезентативной выборкой по всей Эстонии, который проводился онлайн с 7 по 14 февраля 2024 года. Было опрошено 1234 жителя Эстонии в возрасте 16+.

Респондентам был предоставлен список политиков и предложено оценить, кому они доверяют. Это повторное исследование, проведённое по инициативе Kantar Emor.

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