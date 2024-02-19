ФОТО | На парковке T1 стоит множество „машин-призраков“ с большим количеством штрафов. Скоро от таких автомобилей начнут избавляться

Блогерка с ником Roosabanaanike отметила в твиттере, что некоторые автомобили стоят на парковке Т1 с прошлого лета. Под дворниками у них копятся штрафы за парковку.

Исполнительный директор торгового центра T1 Тармо Хыбе напомнил Delfi Ärileht, что для посетителей центра парковка является бесплатной в течение четырех часов, а по истечении этого времени взимается плата. За последний год количество посетителей Т1 и загруженность парковки значительно выросли, поэтому, добавил он, к парковке приковано более пристальное внимание.