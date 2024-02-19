Новости Эстонии
19.02.2024, 16:55

ФОТО | На парковке T1 стоит множество „машин-призраков“ с большим количеством штрафов. Скоро от таких автомобилей начнут избавляться

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На одной машине лежит семь штрафов по 40 евро!
Некоторые машины стоят на парковке Т1 настолько долго, что на них образовался толстый слой пыли.
Некоторые машины стоят на парковке Т1 настолько долго, что на них образовался толстый слой пыли.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

На парковке Т1 скопилось множество машин со штрафами за парковку, которые стоят на одном месте по несколько месяцев. По словам исполнительного директора EuroPark, от „автопризраков“ скоро избавятся. Когда именно это случится, разбиралось издание Ärileht.

Блогерка с ником Roosabanaanike отметила в твиттере, что некоторые автомобили стоят на парковке Т1 с прошлого лета. Под дворниками у них копятся штрафы за парковку.

Исполнительный директор торгового центра T1 Тармо Хыбе напомнил Delfi Ärileht, что для посетителей центра парковка является бесплатной в течение четырех часов, а по истечении этого времени взимается плата. За последний год количество посетителей Т1 и загруженность парковки значительно выросли, поэтому, добавил он, к парковке приковано более пристальное внимание.

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