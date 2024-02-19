19.02.2024, 16:55
ФОТО | На парковке T1 стоит множество „машин-призраков“ с большим количеством штрафов. Скоро от таких автомобилей начнут избавляться(1)
На одной машине лежит семь штрафов по 40 евро!
ФОТО: | Delfi Meedia
На парковке Т1 скопилось множество машин со штрафами за парковку, которые стоят на одном месте по несколько месяцев. По словам исполнительного директора EuroPark, от „автопризраков“ скоро избавятся. Когда именно это случится, разбиралось издание Ärileht.
Блогерка с ником Roosabanaanike отметила в твиттере, что некоторые автомобили стоят на парковке Т1 с прошлого лета. Под дворниками у них копятся штрафы за парковку.