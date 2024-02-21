Экономика
21.02.2024, 11:36

Продающая автомобили фирма оказалась в черном списке TTJA. Предприятие обвиняют в скручивании пробега

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На что следует обращать внимание при покупке автомобиля?
Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное.
ФОТО: Karl Artur Kangur | Delfi Meedia

Около пятидесяти человек сообщили Департаменту защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), что приобрели в фирме Autoturg OÜ автомобиль с недостатками или совершенно неисправную машину, пишет Delfi Ärileht.

Фирма Autoturg OÜ занимается продажей автомобилей через веб-сайт Balticar.com. Отзывы на сайте — только положительные, клиенты оценивают услугу в 4-5 звезд. Но в реальной жизни от Autoturg OÜ лучше держаться подальше, так как фирму, нередко обманывающую клиентов, Департамент защиты прав потребителей (TTJA) внес в черный список.

Обратившийся в Delfi Ärileht читатель рассказал историю о своем знакомом, который обнаружил, что принадлежавший ему автомобиль представлен на веб-сайте Balticar.com, причем указано, что пробег автомобиля составляет 275 000 километров, хотя на самом деле пробег больше — 470 000 км. К моменту выхода статьи предприятие не ответило на запрос издания.

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