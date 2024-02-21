21.02.2024, 11:36
Продающая автомобили фирма оказалась в черном списке TTJA. Предприятие обвиняют в скручивании пробега(9)
На что следует обращать внимание при покупке автомобиля?
ФОТО: | Delfi Meedia
Около пятидесяти человек сообщили Департаменту защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), что приобрели в фирме Autoturg OÜ автомобиль с недостатками или совершенно неисправную машину, пишет Delfi Ärileht.
Фирма Autoturg OÜ занимается продажей автомобилей через веб-сайт Balticar.com. Отзывы на сайте — только положительные, клиенты оценивают услугу в 4-5 звезд. Но в реальной жизни от Autoturg OÜ лучше держаться подальше, так как фирму, нередко обманывающую клиентов, Департамент защиты прав потребителей (TTJA) внес в черный список.