ФОТО | Свершилось: учителя, министерство и самоуправления сели за стол переговоров

“Учителя ожидают от государства, прежде всего, уверенности в отношении будущего: договоренностей относительно роста заработной платы, по части условий труда и модели карьеры, — отметила министр Кристина Каллас. — На первую встречу в Тарту приедут около сотни представителей. Это является доказательством того, что стороны согласны с тем, что заключить договор важно. Забастовка учителей показала, что нам необходимо решить очень острые проблемы в сфере образования и делать это на основе долгосрочного соглашения. Только вместе с самоуправлениями и владельцами частных школ мы сможем решить эти критические проблемы“.