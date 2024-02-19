ФОТО | Свершилось: учителя, министерство и самоуправления сели за стол переговоров
Сегодня в 14:00 в Тарту начались инициированные Министерством образования и науки переговоры о заключении долгосрочного соглашения в сфере образования.
“Учителя ожидают от государства, прежде всего, уверенности в отношении будущего: договоренностей относительно роста заработной платы, по части условий труда и модели карьеры, — отметила министр Кристина Каллас. — На первую встречу в Тарту приедут около сотни представителей. Это является доказательством того, что стороны согласны с тем, что заключить договор важно. Забастовка учителей показала, что нам необходимо решить очень острые проблемы в сфере образования и делать это на основе долгосрочного соглашения. Только вместе с самоуправлениями и владельцами частных школ мы сможем решить эти критические проблемы“.
Во встрече принимают участие представители самоуправлений, владельцы частных школ, союз работников образования, союз городов и самоуправлений, объединение эстонских частных общеобразовательных школ, объединение вальдорфских школ и детских садов, союз христианских частных школ, центральный союз профсоюзов и объединение руководителей школ.
Сегодня основными темами обсуждения являются правовая база, модели карьеры и зарплаты учителей. Следующие встречи запланированы на март, апрель и май.
Окончательным результатом переговоров должно стать заключение долгосрочного соглашения на период 2025-2027.
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