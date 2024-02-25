Люди ищут в продуктовых магазинах скидки. Читайте, от чего народ отказывается в первую очередь

Руководитель отдела по связям с общественностью Selver Марианн Ярвела говорит, что доля акционных продуктов в потребительской корзине увеличилась и выгодным предложением уделяется больше внимания, чем раньше. „Клиенты Selver часто покупают большие объемы промышленных товаров в рамках распродажи Laadapäevad или в рамках оптовых предложений от e-Selver“, — добавила она.