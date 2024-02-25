Экономика
25.02.2024, 21:52

Люди ищут в продуктовых магазинах скидки. Читайте, от чего народ отказывается в первую очередь

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ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

По данным продуктовых магазинов, люди все внимательнее относятся к тому, нужен ли им какой-то товар и можно ли от него отказаться, пишет Ärileht.

Руководитель отдела по связям с общественностью Selver Марианн Ярвела говорит, что доля акционных продуктов в потребительской корзине увеличилась и выгодным предложением уделяется больше внимания, чем раньше. „Клиенты Selver часто покупают большие объемы промышленных товаров в рамках распродажи Laadapäevad или в рамках оптовых предложений от e-Selver“, — добавила она.

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