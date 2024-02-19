ФОТОГАЛЕРЕЯ | Вместе с президентской четой Эстонию поздравили и народы Эстонии

По случаю Дня независимости Эстонии президентская канцелярия открыла на площадке перед президентским дворцом большую открытку, на которой все жители Эстонии могут написать поздравления нашему государству.

Первые поздравления с днем рождения написали президент Алар Карис и его супруга Сирье Карис, а затем ученики Kadrioru Saksa Gümnaasium и представители живущих в Эстонии народов. Представители украинской, латышской, эрзянской, марийской, татарской, мокшанской, чувашской, лезгинской, бурятской, казахской, корейской и марокканской общин, действующих в составе Объединения народов Эстонии и Международного объединения национально-культурных обществ «Лира», написали на открытке на своих родных языках «Желаем счастья, Эстония!» Свои поздравления оставили на открытке и представители эстонской общины из Эстонского центра народной культуры. К общинам присоединились представители Министерства культуры и Фонда интеграции.

«Эстония является домом для 216 разных народов. Общее празднование знаменательных дат нашего государства – отличная возможность собраться всем вместе. Приглашаем общины всех живущих в Эстонии народов поздравить нашу страну на своих наречиях и родных языках на аккаунте Года богатства культур в Facebook. Пожелаем нашему государству счастья все вместе!», – сказал директор проводящего Год богатства культур Фонда интеграции Дмитрий Московцев.

Год богатства культур посвящен богатству культур живущих в Эстонии народов. В календаре www.kultuuririkkus.ee можно найти мероприятия, которые помогают замечать, ценить и беречь объединяющее нас богатство культур. Среди мероприятий есть и немало возможностей вместе отпраздновать день рождения Эстонии, от открытой президентом поздравительной открытки до совместного пения гимна.