ФОТОГАЛЕРЕЯ | Вместе с президентской четой Эстонию поздравили и народы Эстонии(1)
С сегодняшнего дня каждый может поздравить Эстонию с днем рождения на открытой президентом открытке. Первые поздравления вслед за президентской четой Аларом и Сирьей Карис написали представители живущих в Эстонии народов – ведь идет Год богатства культур.
По случаю Дня независимости Эстонии президентская канцелярия открыла на площадке перед президентским дворцом большую открытку, на которой все жители Эстонии могут написать поздравления нашему государству.
Первые поздравления с днем рождения написали президент Алар Карис и его супруга Сирье Карис, а затем ученики Kadrioru Saksa Gümnaasium и представители живущих в Эстонии народов. Представители украинской, латышской, эрзянской, марийской, татарской, мокшанской, чувашской, лезгинской, бурятской, казахской, корейской и марокканской общин, действующих в составе Объединения народов Эстонии и Международного объединения национально-культурных обществ «Лира», написали на открытке на своих родных языках «Желаем счастья, Эстония!» Свои поздравления оставили на открытке и представители эстонской общины из Эстонского центра народной культуры. К общинам присоединились представители Министерства культуры и Фонда интеграции.
«Эстония является домом для 216 разных народов. Общее празднование знаменательных дат нашего государства – отличная возможность собраться всем вместе. Приглашаем общины всех живущих в Эстонии народов поздравить нашу страну на своих наречиях и родных языках на аккаунте Года богатства культур в Facebook. Пожелаем нашему государству счастья все вместе!», – сказал директор проводящего Год богатства культур Фонда интеграции Дмитрий Московцев.
Год богатства культур посвящен богатству культур живущих в Эстонии народов. В календаре www.kultuuririkkus.ee можно найти мероприятия, которые помогают замечать, ценить и беречь объединяющее нас богатство культур. Среди мероприятий есть и немало возможностей вместе отпраздновать день рождения Эстонии, от открытой президентом поздравительной открытки до совместного пения гимна.
На фотографиях: представители эстонской, украинской, латышской, эрзянской, марийской, татарской, мокшанской, чувашской, лезгинской, бурятской, казахской, корейской и марокканской общин из Эстонского центра народной культуры, Объединения народов Эстонии и Международного объединения национально-культурных обществ «Лира», вице-канцлер Министерства культуры по вопросам культурного многообразия Эда Сильберг, директор Фонда интеграции Дмитрий Московцев, руководитель проекта Года богатства культур Ээро Раун и ученики Kadrioru Saksa Gümnaasium.