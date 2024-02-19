В прошлом году э-резиденты принесли в государственную казну Эстонии рекордную сумму

По словам министра экономики и инфотехнологий Тийта Рийсало, э-резидентство зарекомендовало себя как выгодная возможность получения дополнительных налоговых поступлений для Эстонии. «Рост благосостояния Эстонии обусловлен сильным экспортом и предпринимательским мышлением. Все страны конкурируют за привлечение иностранного капитала и талантов, и э-резидентство продолжает оставаться уникальным козырем Эстонии в мире. Э-резидентство — это возможность для иностранных предпринимателей пользоваться постоянно развивающимися услугами цифрового государства Эстонии, а программа дает им повод внести свой вклад в экономику Эстонии и извне, чтобы их компании могли расти, развиваться, создавать рабочие места и платить налоги здесь», — сказал Рийсало.

По словам руководителя программы э-резидентства Лийны Вахтрас, основным коммерческим аргументом программы является создаваемая э-резидентом эстонская компания, и фокус программы направлен на то, как сделать открытие бизнеса для него более быстрым и удобным, чем раньше. «Самым большим препятствием здесь является отсутствие полностью цифровой альтернативы физической ID-карте э-резидента, а это означает, что э-резиденту приходится в среднем ждать два месяца прежде, чем он сможет основать свою компанию. В этом году планируется разработать полностью бескарточное решение, которое позволит э-резидентам безопасно идентифицировать себя в посольстве Эстонии и немедленно активировать свой диги-ID с помощью мобильного приложения, не дожидаясь получения карты», — сказала Вахтрас. Она добавила, что в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны и ЦИТР э-резиденты в течение нескольких ближайших лет также могут рассчитывать на решение по удаленной идентификации, которое позволит им в будущем продлить срок действия своего диги-ID без посещения посольства.