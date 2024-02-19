ФОТО | Обвиняемый в госизмене Айво Петерсон планировал создать подразделение гражданской обороны

На открытии большого процесса государственный прокурор Трийну Олев выступила с обвинительной речью, в которой изложила три основных тезиса обвинения. Она указала на уникальность обвинения Андронова, поскольку до этого в суде не обсуждались случаи, связанные с обвинением гражданина России в ненасильственных действиях против Эстонского государства.

Пропаганда под прикрытием свободы слова

Для начала Олев отметила, что информационная война, которую ведет Россия, многогранна и включает в себя гибридные меры, такие как массовое распространение дезинформации, разведывательная деятельность, экономическое и политическое давление и подрыв доверия к институтам, а также вмешательство во внутреннюю политику и влияние на выборы.