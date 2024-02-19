Новости Эстонии
19.02.2024, 12:41

ФОТО | Обвиняемый в госизмене Айво Петерсон планировал создать подразделение гражданской обороны

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подробности суда над Петерсоном, Роотси и Андроновым
Айво Петерсон
Айво Петерсон
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Сегодня обвиняемые в государственной измене Айво Петерсон и Дмитрий Роотси, а также Андрей Андронов, обвиняемый в ненасильственной деятельности против республики, предстали перед судом.

На открытии большого процесса государственный прокурор Трийну Олев выступила с обвинительной речью, в которой изложила три основных тезиса обвинения. Она указала на уникальность обвинения Андронова, поскольку до этого в суде не обсуждались случаи, связанные с обвинением гражданина России в ненасильственных действиях против Эстонского государства.

Пропаганда под прикрытием свободы слова

Для начала Олев отметила, что информационная война, которую ведет Россия, многогранна и включает в себя гибридные меры, такие как массовое распространение дезинформации, разведывательная деятельность, экономическое и политическое давление и подрыв доверия к институтам, а также вмешательство во внутреннюю политику и влияние на выборы.

Цель гибридных мер одна – подорвать единство Запада и проводить российскую политику на чужой территории.

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