19.02.2024, 14:54
Неожиданный поворот в деле убийцы из Арукюла. Подсудимый заявил, что убитый угрожал ему, оскорблял его и его мать
ФОТО: | Delfi Meedia
В пятницу, 16 февраля, Марк Якоб Яксон, убивший сверстника и ранивший девушку, давал в суде показания. Выступил в суде и его отец. Родственников пострадавших и знакомых шокировала версия событий, которую озвучил Марк Якоб. Сообщив, что к нему частично вернулась память, он заявил, что его спровоцировали, пишет Delfi.
Марк Якоб вспомнил события, произошедшие 29 апреля прошлого года. По его словам, в тот день, он играл с друзьями в футбол на стадионе в поселке Арукюла, когда ему неожиданно позвонил некий молодой человек и сообщил, что вечером его и компанию ждут на школьном стадионе.