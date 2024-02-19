ЧП и криминал
19.02.2024, 14:54

Неожиданный поворот в деле убийцы из Арукюла. Подсудимый заявил, что убитый угрожал ему, оскорблял его и его мать

 
В мае прошлого года после своего задержания Марк Якоб уверял, что плохо помнит случившиеся события. После почти десяти месяцев следствия и общения с психологами юноша кое-что вспомнил.
В мае прошлого года после своего задержания Марк Якоб уверял, что плохо помнит случившиеся события. После почти десяти месяцев следствия и общения с психологами юноша кое-что вспомнил.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

В пятницу, 16 февраля, Марк Якоб Яксон, убивший сверстника и ранивший девушку, давал в суде показания. Выступил в суде и его отец. Родственников пострадавших и знакомых шокировала версия событий, которую озвучил Марк Якоб. Сообщив, что к нему частично вернулась память, он заявил, что его спровоцировали, пишет Delfi.

Марк Якоб вспомнил события, произошедшие 29 апреля прошлого года. По его словам, в тот день, он играл с друзьями в футбол на стадионе в поселке Арукюла, когда ему неожиданно позвонил некий молодой человек и сообщил, что вечером его и компанию ждут на школьном стадионе.

До вечера было еще далеко, вместе с приятелями Марк Якоб успел съездить в Таллинн. „В магазине Sikupilli Prisma я купил Coca-Cola, которую позднее выпил вместе с ромом“, — сообщил он. Когда около 22 часов вечера Марк Якоб вместе с приятелями пришел на стадион, там уже собралась компания — Кевин (который вскоре получит смертельное ранение), его девушка (Марк ранит ее ножом) и еще двое парней.

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