Неожиданный поворот в деле убийцы из Арукюла. Подсудимый заявил, что убитый угрожал ему, оскорблял его и его мать

Марк Якоб вспомнил события, произошедшие 29 апреля прошлого года. По его словам, в тот день, он играл с друзьями в футбол на стадионе в поселке Арукюла , когда ему неожиданно позвонил некий молодой человек и сообщил, что вечером его и компанию ждут на школьном стадионе.

До вечера было еще далеко, вместе с приятелями Марк Якоб успел съездить в Таллинн. „В магазине Sikupilli Prisma я купил Coca-Cola, которую позднее выпил вместе с ромом“, — сообщил он. Когда около 22 часов вечера Марк Якоб вместе с приятелями пришел на стадион, там уже собралась компания — Кевин (который вскоре получит смертельное ранение), его девушка (Марк ранит ее ножом) и еще двое парней.